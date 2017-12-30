بالفيديو: "براس السنة فكّر براسك وبراس غيرك"... وهذه الجريمة احذروها!

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أطلقت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حملة توعوية عبر نشرها فيديو تحت عنوان "براس السنة فكّر براسك وبراس غيرك".

وانطلاقاً من ذلك، أوضحت أنه "عند إنطلاق الرصاصة في الهواء قد تصل الى علو يناهز الـ3.5 كم، وحسب سرعة الرياح قد تُقذف الرصاصة مئات الأمتار بعيداً عن مصدر إطلاقها"، مشيرة الى أنه "عندما تباشر بالسقوط، تَسارع الجاذبية يزيد من سرعتها لتصل الى أكثر من 688 كم/ ساعة وبالتأكيد ستقتل شخصاً ما!".

وحذرت المواطنين من إطلاق العيارات النارية في الهواء، لكون ذلك "جريمة يُعاقب عليها القانون وقد تصل عقوبتها الى 15 سنة حبس مع أشغال شاقة في حال أدت الى مقتل شخص وغرامة تصل الى 17 مليون ليرة – قانون رقم 52 تاريخ 27/10/2016".

ولكي "ما تقتل" ذكّرت "قوى الأمن" بقائمة الضحايا التي تعد ولا تحصى وذلك بعد صدور نتائج البكالوريا والبرفيه أو خلال حفلات رأس السنة، تلاوة خطاب سياسيّ، الإحتفال بفوز في المونديال، حفلات الأعراس ومراسم الدفن.