living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: "براس السنة فكّر براسك وبراس غيرك"... وهذه الجريمة احذروها!

30
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلقت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حملة توعوية عبر نشرها فيديو تحت عنوان "براس السنة فكّر براسك وبراس غيرك".

وانطلاقاً من ذلك، أوضحت أنه "عند إنطلاق الرصاصة في الهواء قد تصل الى علو يناهز الـ3.5 كم، وحسب سرعة الرياح قد تُقذف الرصاصة مئات الأمتار بعيداً عن مصدر إطلاقها"، مشيرة الى أنه "عندما تباشر بالسقوط، تَسارع الجاذبية يزيد من سرعتها لتصل الى أكثر من 688 كم/ ساعة وبالتأكيد ستقتل شخصاً ما!".

وحذرت المواطنين من إطلاق العيارات النارية في الهواء، لكون ذلك "جريمة يُعاقب عليها القانون وقد تصل عقوبتها الى 15 سنة حبس مع أشغال شاقة في حال أدت الى مقتل شخص وغرامة تصل الى 17 مليون ليرة – قانون رقم 52 تاريخ 27/10/2016".

ولكي "ما تقتل" ذكّرت "قوى الأمن" بقائمة الضحايا التي تعد ولا تحصى وذلك بعد صدور نتائج البكالوريا والبرفيه أو خلال حفلات رأس السنة، تلاوة خطاب سياسيّ، الإحتفال بفوز في المونديال، حفلات الأعراس ومراسم الدفن.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout