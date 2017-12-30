NEUC : إنتهاء العقد غداً و وقف تام لجميع الاعمال المنوطة بها

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يهم الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية NEUC , ان توضح للمواطنين القاطنين ضمن نطاق عمل الشركة في جبل لبنان الجنوبي وجنوب لبنان، انها لم تتبلغ لتاريخه أي تجديد أو تمديد للعقد الموقع مع مؤسسة كهرباء لبنان ممّا يؤدي إلى انتهاء العقد بتاريخ 31/12/2017 وما يرتب ذلك من توقف تام لجميع الاعمال المنوطة بها. وعليه فإن الشركة ستباشر بإعادة تسليم القطاع لمؤسسة كهرباء لبنان ابتداء من 01/01/2018 لذلك ندعو المواطنين الك ا رم التوجّه إلى مؤسسة كهرباء لبنان مباشرة لأي طلب أو إستفسار أو معاملة متعلقة بالخدمات الكهربائية في المنطقة المذكورة لاسيما الأعطال على الشبكة.