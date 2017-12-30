الOTV تودع عاماً وتستقبل آخر بسهرة مميزة

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تودع شاشة الاوتيفي العام 2017 وتستقبل العام 2018 بسهرة فنية مميزة، تبدأ بعد نشرة ألأخبار المسائية وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى، وتجمع الغناء والفن والرقص والعزف والكوميديا على مسرح كازينو لبنان-صالة السفراء. يقدمها كل من الممثل ومقدم البرامج وسام صباغ والممثلة والمغنية ومقدمة البرامج كريستينا صوايا.

يحيي السهرة نجم الأغنية اللبنانية زين العمر الذي ترافقه الفرقة الموسيقية " ..... " عزفاً وفرقة هياكل بعلبك رقصاً ، وقمرة الفن شيراز، والفنان وعازف الايقاع البير بوياجيان، وعازفة الكمان الأولى ديفانيسا، وأيضا يشارك في السهرة النجم العالمي "Jose carlos cuban singer" في عرض موسيقي غنائي ، إلى ذلك للرقص والاستعراض حصة كبيرة مع الفرق الراقصة "Magma group" و"Backstage" و" Atamos dance group" و"Passos alegres Brazilian " ، والراقصة "Suzana eldovich" وزُينت السهرة بالرقص الشرقي مع الراقصة "سماهر" والراقصة "نغم"، وأحتلت الكوميديا مساحة مع النجمين الكوميديين شادي مارون وغابي حويك، أما مرحلة العد العكسي لاستقبال السنة الجديدة فكانت معParade “the band show” وغنت خلالها كريستينا صوايا أغنيتها الجديدة الخاصة برأس السنة "راحت سنة وطلت سنة"...