living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الOTV تودع عاماً وتستقبل آخر بسهرة مميزة

30
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تودع شاشة الاوتيفي العام 2017 وتستقبل العام 2018 بسهرة فنية مميزة، تبدأ بعد نشرة ألأخبار المسائية وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى، وتجمع الغناء والفن والرقص والعزف والكوميديا على مسرح كازينو لبنان-صالة السفراء. يقدمها كل من الممثل ومقدم البرامج وسام صباغ والممثلة والمغنية ومقدمة البرامج كريستينا صوايا.

يحيي السهرة نجم الأغنية اللبنانية زين العمر الذي ترافقه الفرقة الموسيقية " ..... " عزفاً وفرقة هياكل بعلبك رقصاً ، وقمرة الفن شيراز، والفنان وعازف الايقاع البير بوياجيان، وعازفة الكمان الأولى ديفانيسا، وأيضا يشارك في السهرة النجم العالمي "Jose carlos cuban singer" في عرض موسيقي غنائي ، إلى ذلك للرقص والاستعراض حصة كبيرة مع الفرق الراقصة "Magma group" و"Backstage" و" Atamos dance group" و"Passos alegres Brazilian " ، والراقصة "Suzana eldovich" وزُينت السهرة بالرقص الشرقي مع الراقصة "سماهر" والراقصة "نغم"، وأحتلت الكوميديا مساحة مع النجمين الكوميديين شادي مارون وغابي حويك، أما مرحلة العد العكسي لاستقبال السنة الجديدة فكانت معParade “the band show” وغنت خلالها كريستينا صوايا أغنيتها الجديدة الخاصة برأس السنة "راحت سنة وطلت سنة"...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout