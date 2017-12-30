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بالصور- النائب ناجي غاريوس يستقبل مخاتير من قضاء بعبدا في دارته

30
DECEMBER
2017
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مستقبلا في دارته عددا كبيرا من المخاتير من قضاء بعبدا ساحلا وجبلا، وهيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر على رأسها المنسق ربيع طراف، والهيئات المحلية في القضاء بأكملها وعددا من الصحافيين، أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الدكتور ناجي غاريوس أن بعبدا في القلب والعمل الانمائي على الصعد كافة، أكان لناحية المياه او الكهرباء او الصرف الصحي او الطرقات او غيره، سيستمر  كما بدأ، لا بل أكثر. وأشار غاريوس الى ان التيار الوطني الحر يتطلع الى الامام لإنجاز المزيد من أجل قضاء بعبدا على رغم ان ما تحقق كبير جدّاً. وقد استمع الى شجون المخاتير الذين كان على رأسهم رئيس رابطة مخاتير قضاء بعبدا، مختار بلدة الكنيسة في المتن الاعلى جورج رزقالله، واعدا إياهم بالعمل لتحقيق مطالبهم التي هي حقوق طبيعية لهم.

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