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مطلوبون مقربون من الاسير يغادرون عين الحلوة !

30
DECEMBER
2017
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انشغلت الأجهزة الأمنية في مدينة صيدا بالتحقق من معلومات وردت من داخل مخيم عين الحلوة عن مغادرة عدد من المطلوبين البارزين ممن كانوا ضمن الدائرة الضيقة المحيطة بالموقوف أحمد الأسير، ومن بينهم "شقيقه أمجد ومرافقه الشخصي فادي البيروتي ومدير مكتبه أحمد الحريري وفراس الدنب" وجميعهم كانوا يقيمون في حي حطين داخل المخيم، وفق ما افاد مراسل "الجديد" في المدينة عفيف الجردلي.
ولفت الجردلي الى ان المعلومات التي توافرت عن خروج هؤلاء اشارت إلى أنهم غادروا المخيم إلى خارج الحدود باتجاه سوريا من دون أن تتبنى أية جهة داخل المخيم أو خارجه تأكيداً أو نفياً يحسم مسألة خروجهم أو عدمه بشكل قطعي بانتظار ظهور أي منهم في أي مكان أو تواصله مع أحد من أقاربه.
وتجدر الاشارة الى ان إثنين من المذكورين (أمجد الأسير وفادي البيروتي) هم من بين مجموعة أحمد الأسير التي صدر بحق أفرادها - بالإضافة إليه – في أواخر أيلول الماضي أحكام بالإعدام على خلفية مشاركتهم بمعركة عبرا ضد الجيش اللبناني.

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