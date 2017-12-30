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تعميم صورة موقوفة بجرم نصب واحتيال في لبنان .. هل وقعتم ضحية أعمالها؟

30
DECEMBER
2017
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صـدر عن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:
بتاريخ 29/12/2017 وفي محلة صيدا، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعوة:
م. خ. (مواليد عام 1970، لبنانية)
بجرم نصب واحتيال، حيث كانت تقوم بإيهام ضحاياها وبخاصة من الجنسية الفلسطينية بتأمين تأشيرات سفر لهم الى الدول الاوروبية مقابل مبالغ مالية تترواح بين 3 و5 آلاف دولار اميركي، وثم تتوارى عن الانظار.

وقد تبين انها مطلوبة للقضاء بموجب 6 بلاغات بحث وتحر ومذكرات توقيف بجرائم: نصب واحتيال، سرقة، تزوير وشيك دون رصيد.

كما تعرف عليها شخصان من الذين وقعوا ضحية اعمالها، واتخذوا بحقها صفة الادعاء الشخصي.

لذلك، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتها بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالها وتعرفوا عليها، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة في تلة مار الياس / حارة صيدا، أو الاتصال على الرقم: 754308/07 ــــــ 754309/07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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