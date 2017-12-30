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أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 30-12-2017

30
DECEMBER
2017
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الجمهورية

أكدت مراجع أمنية أن التهويل من خروقات في شبعا من الجانب السوري هي في غير محلّها لأن الإجراءات الأمنية تفوق توقّعات الجميع.

طلب أحد المسؤولين توضيحات من أحد الوزراء حول صفقة أثيرت حولها شبهات مالية.

وجّه إبن أحد المسؤولين السياسيّين عبارات قاسية إلى أحد النواب على خلفية إنتقادات وجّهها النائب المذكور لأحد الوزراء المحسوبين على حزب وسطي.


البناء

توقفت مصادر أمنية خليجية أمام العطلة الطويلة لوزير شؤون الخليج السعودي ثامر السبهان الذي تولى إدارة أزمة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وهي عطلة ممتدة منذ عودة الحريري إلى لبنان برعاية فرنسية، وقالت إنّ العطلة القسرية تبدو جزءاً من صفقة إنهاء أزمة الحريري، وإنّ الكلام اليتيم للسبهان على «تويتر» بمناسبة نهاية العام لا يعدّ خرقاً للصمت الإجباري المفروض على تغريداته.


اللواء

غمز
تبحث بلدية كبرى عمّن يتمتع بالقدرة على وضع «الفيتو» لمنع تمرير قرارات ترقيات، وغيرها، وترتب خللاً وأعباء.. تيمناً بوزير سيادي!

لغز
يستعد فريق حقوقي لدى مرجعية رئاسية لإعداد سلسلة طعونات امام مجلس الشورى لابطال مراسيم اعترض عليها سابقاً!

همس
تُعيد قوى سياسية عدّة حسابات التحالف والتموضع في ضوء خلاف حاد بين مرجعيتين رسميتين.

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