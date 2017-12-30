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جويس عزّام أوّل لبنانية تتسلّق أعلى قمّة في أميركا الشماليّة

30
DECEMBER
2017
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في ظلّ برنامج حافل هذا العام لتسلّق أعلى سبع قمم في العالم كأوّل امرأة لبنانيّة، سافرت جويس عزّام لولاية ألسكا الأميركيّة لمواجهة تحدٍّ جديدٍ أخذته على عاتقها، وهو التغلّب على كل الصّعوبات والعوائق المناخيّة الاستثنائيّة لتسلّق جبل Denali، وهو أعلى قمّة في قارّة شمال أميركا الذي يبلغ ارتفاعه 6190 م. وبعد تحقيق جويس عزّام لهذا الإنجاز في مسيرتها المهنيّة الباهرة، تكون بذلك قد حقّقت حلمها بأن تكون أوّل امرأة لبنانيّة في طريقها لإكمال تحدي Explorer Grand Slam، وهو كناية عن تسلّق أعلى سبع قمم في العالم والوصول الى القطب الشّمالي والجنوبيّ بواسطة الزّلاجات.

واستمرّت رحلة جويس 20 يوماً للوصول إلى قمّة Denali، حيث تسلّقت مع فريق من المغامرين الدّوليين صعوداً عبر مسلك West Buttress. وتعتمد مدّة المغامرة الأميركيّة على الظروف المناخيّة التي من المتوقّع أن تكون قاسية، بحيث تصل الحرارة الى 60 درجة مئوية تحت الصّفر. ويمتازهذا المسار أيضاً بمنحدراتٍ قاسية من 40 إلى 45 درجة بخاصّةٍ بعد علوّ 4300 م.

وتمكّنت جويس من القيام بهذه المغامرة بدعمٍ مباشر من مبادرة We Initiative من البنك اللّبناني للتّجارة (BLC Bank)، علماً أنّها كانت سفيرة البرنامج الذي أطلقه البنك لعام 2017 وقد أصبح يكتسب اليوم بعداً دوليًّا يهدف إلى تمكين المرأة ومساعدتها على تحقيق قدراتها. وتحظى جويس أيضًا بدعم السّيدة كلودين عون روكز التي ساعدتها في أنشطتها المستمرَّة الهادفة إلى دعم تمكين المرأة اللّبنانيّة، فضلاً عن حصولها على دعم «سباق القمم» (Patrouille Des Sommets ) بقيادة الجنرال شامل روكز.

نجحت جويس حتّى الآن من تسلُّق 25 قمَّة بارزة حول العالم. وبعد وصولها إلى قمّة Denali وهي أعلى قمّة في قارّة أميركا الشّماليّة، تكون قد نجحت في تسلّق خمسٍ من أصل سبع أعلى قممٍ حول العالم. وتستعدّ جويس كأوّل امرأة لبنانيّة لتسلّق أعلى قمّة في قارّة أنترتيكا وجبل فينسون وجبل أفرست الذي يملك أعلى قمّة في العالم، وستكون أوّل امرأة أيضاً ترفع العلم اللّبناني على أعلى سبع قممٍ في العالم وتحقّق إنجاز عالميّ للبنان.

الديار
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