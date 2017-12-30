الرئيس العماد ميشال عون هو رمز لبنان...وهكذا سيصبح لبنان جنّة

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كتبت جريدة الديار :

ويبقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون هو رمز لبنان، ونحن نعيش في ظل قيادته البلاد في وضع امني ممتاز وفي استقرار كبير كذلك الى قراره السيادي باعادة إحياء التسوية السياسية في لبنان مع إصراره على رفع احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية.

استطاع الرئيس ميشال عون تأمين الاستقرار الامني افضل من اوروبا ومن الولايات المتحدة من ناحية الأمن، عبر متابعته الجيش والاجهزة الامنية، واستطاع احياء التسوية السياسية والتنسيق مع الرئيس نبيه بري على حل مشكلة عودة الرئيس الحريري عن الاستقالة، لكن تبقى على الوزراء كي ينهضوا عبر وزاراتهم كسلطة تنفيذية للمشاريع والخطط ووضع الافكار لسنة 2018 كي ينهض الوضع الاقتصادي، وعندها يصبح لبنان جنّة. فالامن محفوظ في لبنان والتسوية السياسية حاصلة ومحترمة، ولا فتنة بين اية طوائف في ظل رئاسة الجمهورية بوجود الرئيس العماد ميشال عون.



فاذا حصل التحسّن الاقتصادي سيكون لبنان جنّة الشرق وقد خرج من حرب 40 سنة كلها مصائب الى مرحلة امان وتسوية سياسية ونهوض اقتصادي.