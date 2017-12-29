living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تظاهرة لحزب الله على الحدود

29
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظم حزب الله تظاهرة عند الحدود بمحاذاة جدار فاطمة الاسمنتي، تحت عنوان "القدس عاصمة أبدية لفلسطين" وتنديدا بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان العدو الاسرائيلي.


شارك فيها رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير الاتحاد، وعدد من الفعاليات وممثلي الاحزاب و عوائ الشهداء والمواطنين القادمين من مختلف قرى جبل عامل حاملين الاعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات حزب الله وعلم كبير لفلسطين ، وسط إجراءات امنية مشددة للجيش وقوى الامن حفاظا على السلامة العامة ومراقبة من قوات اليونيفيل وفريق مراقبي الهدنة الدوليين، ومراقبة من جنود العدو بواسطة الكاميرات المنتشرة على طول الجدار.
واطلق جنود العدو قنبلتين صوتيتين باتجاه عدد من الشبان قاموا بالاقتراب من السياج التقني وذلك قبل بدء التظاهرة.

وانطلقت التظاهرة سيرا على الاقدام، من نهاية الجدار الذي شيده العدو باتجاه ساحة بوابة فاطمة، وجرى إطلاق بالونات بيضاء باتجاه الاراضي المحتلة، على وقع الهتافات المؤيدة للقدس والقضية الفلسطينية وللمقاومة ومنددة بالقرار الاميركي الجائر وصيحات "الموت لاميركا ولاسرائيل".

والقى مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين كلمة توجه فيها بالتحية الى المرابطين في القدس والى الذين يواجهون العدو الصهيوني في الضفة الغربية وبيت لحم وغزة، والى شهداء الانتفاضة، وأكد ان القدس هي عاصمة ابدية لفلسطين.

وقال:" نلتقي هنا لا لنتضامن مع القدس بل لنعلن نصرتنا للقدس. واننا شركاء في المواجهة وان القدس هي العنوان الذي يجمع ولا يقسم ولا يفرق. القدس الهوية والانتماء، العروبة والقومية، الاسلام والمسيحية، الانسانية جمعاء، القدس هي جوهر الصراع".

ودعا الى "دعم القدس والشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة"، لافتا الى "اننا نجدد العهد بان القدس هي الرمز الذي يوحد الامة".

وفي الختام، جرى حرق العلمين الاميركي والاسرائيلي على وقع الهتافات المنددة بالقرار الاميركي والموت لها لاسرائيل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout