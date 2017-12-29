تظاهرة لحزب الله على الحدود

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نظم حزب الله تظاهرة عند الحدود بمحاذاة جدار فاطمة الاسمنتي، تحت عنوان "القدس عاصمة أبدية لفلسطين" وتنديدا بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان العدو الاسرائيلي.



شارك فيها رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير الاتحاد، وعدد من الفعاليات وممثلي الاحزاب و عوائ الشهداء والمواطنين القادمين من مختلف قرى جبل عامل حاملين الاعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات حزب الله وعلم كبير لفلسطين ، وسط إجراءات امنية مشددة للجيش وقوى الامن حفاظا على السلامة العامة ومراقبة من قوات اليونيفيل وفريق مراقبي الهدنة الدوليين، ومراقبة من جنود العدو بواسطة الكاميرات المنتشرة على طول الجدار.

واطلق جنود العدو قنبلتين صوتيتين باتجاه عدد من الشبان قاموا بالاقتراب من السياج التقني وذلك قبل بدء التظاهرة.

وانطلقت التظاهرة سيرا على الاقدام، من نهاية الجدار الذي شيده العدو باتجاه ساحة بوابة فاطمة، وجرى إطلاق بالونات بيضاء باتجاه الاراضي المحتلة، على وقع الهتافات المؤيدة للقدس والقضية الفلسطينية وللمقاومة ومنددة بالقرار الاميركي الجائر وصيحات "الموت لاميركا ولاسرائيل".

والقى مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين كلمة توجه فيها بالتحية الى المرابطين في القدس والى الذين يواجهون العدو الصهيوني في الضفة الغربية وبيت لحم وغزة، والى شهداء الانتفاضة، وأكد ان القدس هي عاصمة ابدية لفلسطين.

وقال:" نلتقي هنا لا لنتضامن مع القدس بل لنعلن نصرتنا للقدس. واننا شركاء في المواجهة وان القدس هي العنوان الذي يجمع ولا يقسم ولا يفرق. القدس الهوية والانتماء، العروبة والقومية، الاسلام والمسيحية، الانسانية جمعاء، القدس هي جوهر الصراع".

ودعا الى "دعم القدس والشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة"، لافتا الى "اننا نجدد العهد بان القدس هي الرمز الذي يوحد الامة".

وفي الختام، جرى حرق العلمين الاميركي والاسرائيلي على وقع الهتافات المنددة بالقرار الاميركي والموت لها لاسرائيل.