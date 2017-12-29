جبران باسيل وزير خارجية فلسطين والعروبة وليس خائنًا

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بقلم جورج عبيد-

"هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" (الزمر 9)



تنطبق الآية القرآنية الكريمة من سورة الزمر على من اتّخذ من كلام وزير الخارجية اللبنانيّة جبران باسيل إلى قناة الميادين ذريعة قبيحة للانقضاض على رجل تربّع على عرش فلسطين مدافعًا عنها وعن حقّها في الوجود وعن القدس بعد القرار الأميركيّ-الترامبيّ الجائر، في وقت تخاذل معظم العرب أمامها وتلاشوا أمام امتدادها المباشر وغير المباشر، المنظور وغير المنظور.



ما هو مؤسف عند من انتدب نفسه لهذه الحملة على جبران باسيل، بأنه توقّف أمام عبارة مطّاطة تحتمل عند المراقبين المزيد من التأويل وهي عبارة إيديولوجيا. في حين أن جبران باسيل كثّف في تلك الحلقة الرؤى المواجهة لإسرائيل ورفع منسوب الهجوم عليها بتبنيه المطلق لدور المقاومة وما أنجزته في لبنان حينما أجبرت العدوّ الإسرائيلي وهكذا قال بالحرف على الانسحاب من الجنوب اللبنانيّ في لحظة تيامنت فيها العبارات ما بين التطبيع أو إقامة العلاقات المباشرة مع إسرائيل.



بقترض بمن قرّر التوقّف بامتعاض شديد عند عبارة إيديولوجيا أو عقيدة أن يكون قد غاص في معناها. فالكلمة مشتقة من اليونانية وهي تعني "إيديا" والفرنجة بشقيهم الفرانكفوني والأنكلوسكسوني ترجموها إلى Idée أو Idea وكلمة إيديولوجيا تعني علم الأفكار: Idéologie أي علم الأفكار أو منطق الأفكار، باليونانية Idealogos، فهي نسق كليّ للأفكار والرؤى والمعتقدات تتجدول كلّها في سياق يعبّر عن مآلف دينية وقومية وفلسفية تنتمي إليها مجموعات من الناس فيعتبر الانتماء عن قناعات راسخة تتمثّل فيها الهويات بصورة جوهريّة سواء كانت وطنية أو شخصيّة أو إيمانيّة.



في هذه النقطة بالذات، يدرك الوزير باسيل أنّ الصراع مع إسرائيل إيديولوجيّ بالكامل. نظرًا للكره السياسيّ واللاهوتيّ، وقد أخذ رتبة عقيدية بسبب احتشاد الرؤى اللاهوتية والتاريخية والقومية فيها، ولأن إسرائيل وكما قال المطران جورج خضر "حبل بها بالإثم وولدت بالخطيئة". وللأمانة، لم تنفصل أدبياته على الإطلاق عن رؤيته العقيديّة تجاه إسرائيل، حتى بلغت الذروة في خطابه في جامعة الدول العربيّة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب فبرزت فيه المسلمات العقيدية الواضحة وغير المحتاجة إلى تأويل، وقد أمسى بكليته رؤيويًّا وعقيديًّا وسياسيًّا، تجلّى به عاليًا، منطلقًا من هويته اللبنانية المحافظة على إرثها الميثاقيّ والتي تأبى التطبيع مع إسرائيل، وهويته الدينية المسيحيّة الشديدة العداوة مع إسرائيل بسبب كره إسرائيل للمسيحيين المشارقة والعرب، فالمسيحيون والمسيحيّة في هذا المشرق تذكّر إسرائيل وهذا القول لصديقي عماد جوديّة المستشار الرئاسيّ والحكوميّ السابق، بأنها قتلت المسيح، وهويته العربيّة والتي للأسف الشديد يعتريها التمزّق الشديد بسبب الحروب المتأججة بين العرب في اليمن وسوريا والعراق. خطابه في الجامعة العربيّة كان الذروة في ترسيخ العداوة السياسيّة والإيديولوجية مع إسرائيل، وهو من تبنّى المقاومة وقد وضعها بيان مجلس الوزراء سقفًا متكامل الأطراف والأجزاء في مواجهة إسرائيل حتى يأتي أوان التسوية للصراع العربيّ-الإسرائيليّ.



لم نشهد بعيد خطاب جبران في جامعة الدول العربية أمام نظرائه العرب من الجهة التي هاجمته حماسًا وتأييدًا كهذا الحماس الواضح والظاهر بعيد حديثه إلى الميادين. هذا دالّ على أنّ ثمّة إرادة لطمس إنجازات جبران باسيل الوطنية والمشرقية والعروبية في مسألة فلسطين ونعته بالخيانة، فيما الرجل استنفر كلّ الطاقات للدفاع عن الفلسطينيين وفي قضية الرئيس سعد الحريري طار من بلد إلى بلد خلال 73 ساعة لتحريره منها، ونجح نجاحًا باهرًا في مهمته. وهنا لا بدّ من التوضيح بأنّ بيان الحكومة الذي هو وزير الخارجية فيها، ملتزمة بالمقاومة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسك بها تمسكًا إيديولوجيًّا لا يقبل النقاش.



لقد ميّز جبران في المقابلة بين السياسيّ والإيديولوجيّ. في الإيديولوجيا الراسخة إسرائيل عدوة للبنان، في السياسيّ انطلق من قضية تطبيع بعض الدول العربيّة مع إسرائيل ليعتبر بأنّ هذه المسالة بالذات غير إيديولوجيّة للعرب فقد تخلّى العرب عنها وحولوها إلى حاجة سياسيّة تندرج فيها مصالح متحولة ومتناسية لفلسطين ومعادية لإيران وقد ركّز في الحلقة على هذه المسألة أكثر من مرة بدلاً من المواجهة مع إسرائيل المغتصبة للحقوق العربية، وقد لام العرب على تلك المسألة لومًا شديدًا لمن تابع الحلقة في الميادين بدقّة، وما قوله: "بأنه يريد أن تعيش الشعوب كلها بأمان وأن تعترف ببعضها البعض"، سوى كشف واقعيّ بأن إسرائيل لا تعترف بالحقوق العربيّة ولا تعترف بوجود الشعب الفلسطينيّ كشعب له وجوده وتاريخه الراقي والعريق. وبواقعية تامّة، فإن مقولته انطلقت من سياق سياسيّ، وجد خلال حقبة التسعينات من القرن المنصرم، اي منذ مفاوضات السلام بين ياسر عرفات ومناحيم بيغن وانتهت بمصافحة عدت تاريخية بينهما، وعلى ضوئها دخلت سوريا ومعها لبنان في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل ومن ثمّ مباشرة كان الهدف منها حسم النزاع العربيّ-الإسرائيليّ على قاعدة القرارات الدولية 181 ومن ثم 242 و332 وتلك قرارات تعنى بعودة اللاجئين الفلسطينيين وحلّ النزاع العربيّ-الإسرائيليّ، و425 و426 المتضمنين قرارًا دوليًّا بإنسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وصولاً إلى القرار 1701 الذي أتى على ضوء الحرب الإسرائيليّة على لبنان في تموز من سنة 2006. معظم الدول العربيّة كانت مشدودة إلى لحظة التفاوض وحلّ النزاع العربيّ-الإسرائيليّ، وقد أبطلته إسرائيل بذاتها من خلال اعتداءاتها على لبنان وعلى غزّة حتى وسّعت اعتداءاتها من بعد أحداث 11 أيلول من سنة 2001، نحو العراق وصولاً إلى سوريا، وقد حاول الملك السعوديّ الراحل عبدالله بن عبد العزيز سنة 2002 إطلاق مبادرة عربية في قمة بيروت تبناها العرب أجمعون كأساس للتفاوض تعطي القدس الشرقية للفلسطينيين والقدس الغربية للإسرائيليين. بمعنى أن قبول العرب بمنطق الدولتين بهذه المبادرة هو قبول بوجود إسرائيل ومعظم الدول العربيّة قبلت بها فيما التطرّف الإسرائيلي المنتج للحركات التكفيرية والممنهِج لها هو الذي لفظها وأبطلها، وهو الذي أدخل سوريا والعراق ومن ثم لبنان في منطق الصراع والتمزّق.



ما عناه جبران باسيل بقوله بأن تعيش الشعوب كلّها بأمان وأن تعترف ببعضها البعض موجّه إسرائيل ويصوّر مدى رفض إسرائيل لأية مبادرات تحيي منطق الدولتين. لم ينتبه من قاد الحملة إلى كلام جبران باسيل عن القدس ولم يظهره بإيديولوجيته الحامية والمتوغلة في الرفض لقرار الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لم ينتبه من قاد الحملة إلى أن الرجل ركّز في مسلّمة سلبية تمثّلت بتحريف الصراع من عربيّ-إسرائيليّ، إلى صراع عربيّ-عربيّ، وعربيّ-فارسيّ وشيعيّ- سنيّ، ومسيحيّ-إسلاميّ حتى تضيع فلسطين ويضيع العرب معها، لم ينتبه من قاد الحملة على جبران بأنّه أعاد الصحوة العربية إلى بهائها من خطابه إلى حديثه، لم ينتبه من قاد الحملة على جبران باسيل إلى كلامه عن آباء الهضة العربيّة وهم مسيحيون لينطلق من هذا الحوض في الدفاع عن فلسطين والفلسطينيين فبرز وحده وزير خارجيتها ووزير خارجية العرب كما صرح أيضًا عماد جوديّة وهو أرقى تصريح قيل عنه.



جبران باسيل ليس خائنًا ولا عميلاً، ففي حديثه إلى الميادين دافع عن فلسطين وعن العرب، وهذه العبارة ليست شيئًا أمام كم هائل من الرؤى الإيديولوجية النوعية المواجهة لإسرائيل. إن تلك الحملة فيها الكثير من الدس الرخيص والتحامل السمج على وزير نجح في تزخيم الدور الدبلوماسيّ الراقي للبنان، ونجح في الدفاع عن القضيّة العربية الأم وهي فلسطين، وأعطى لوزارة الخارجية بعدًا خلاّقًا تمثّل في مساهمتها بجمع كلمة اللبنانيين بين الداخل والخارج.



وفي الختام، جبران باسيل وزير لبنانيّ، مشرقيّ، عروبيّ. سياسته تنتمي إلى عهد داعم للمقاومة بوجه إسرائيل، وفي حديثه التلفزيونيّ مع الزميل وليد عبود قال كلامًا واضحًا بما معناه بأن لبنان بحاجة لسلاح المقاومة لأنه سلاح ردعيّ بوجه إسرائيل وقضية السلاح لا تحلّ إلاّ حين ينتهي الصراع العربيّ-الإسرائيليّ، فكيف يكون خائنًا من تبنّى القتال الردعيّ للمقاومة بوجه إسرائيل؟



هذه الحملة ليست وليدة اللحظة الآنية بل هي مبرمجة منذ الصيف الفائت ويعرف الوزير باسيل أجواءها. ويبقى وصف الصديق عماد جودية ساطعًا، "جبران باسيل وزير خارجية فلسطين والعروبة"، ووزير مقاوم بالعمق الدبلوماسيّ والسياسيّ من أجل لبنان وسوريا وفلسطين إلى أجل غير مسمّى. "فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟"