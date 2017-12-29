تلاميذ غير شكل.. تسعد اطفال الميناء في الاعياد

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موقع اعلاميو الميناء-

لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة وبرعاية جمعية إنماء طرابلس والميناء اقيمت مسرحية غنائية، فكاهية،ثقافية للاطفال بعنوان تلاميذ غير شكل وذلك على مسرح الثانوية الوطنية الأورثوذكسية… بعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة للسيد بشارة حبيب ممثل رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء السيد انطوان حبيب تحدث فيها عن معاني الميلاد وروحيته كما رحب بالحضور وتمنى ان تكون سنة 2018 مليئة بالفرح والسلام والحب والنجاح للجميع. كما تمنى باسم السيد انطوان حبيب ان يقضي الاطفال وقتا سعيدا مع مسرحية تلاميذ غير شكل التي هي من تأليف فؤاد الادهمي ومن توقيع الفنان رينينه بندلي.. وشكر جميع الذين تعبوا وجدوا في سبيل انجاح هذا اللقاء الميلادي متمنيا من الله ان تبقى طرابلس عامة والميناء خاصة رمزا للتعايش والتكامل بين كافة ابنائهم على اختلاف مذاهبهم. وختم قائلاً: نرجو من الله ان تبقى مدينة القدس على اصالتها عربية الهوى والمنشأ.. وبعد ذلك تم عرض المسرحية حيث امضى الاطفال وقتا جميلا ومفيدا برفقتها.