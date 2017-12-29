هيئة إدارة السير والآليات والمركبات: أمام اللبنانيين 18 شهرا لتبديل اللوحات ورخص السير والسوق

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صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات البيان الآتي:

يتمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار عن أنّ تغيير لوحات السيارات واستبدالها باللوحات الآمنة الجديدة بات إلزامياً لكلّ اللبنانيين قبل نهاية 2017، وكذلك استبدال رخص السوق والسير القديمة برخص سير إلكترونية جديدة ورخص سوق بيومترية جديدة.

يهمّ هيئة إدارة السير أن تؤكّد للمواطنين أنّ تغيير اللوحات ليس إلزامياً سوى للسيارات التي تنتقل ملكيتها من طرف إلى آخر والسيارات الجديدة التي توضع في السير للمرّة الأولى أو أيّ معاملة ينتج عنها استبدال اللوحات. وسيكون استبدال اللوحات إختيارياً أمام اللبنانيين عند استحقاق رسوم السير السنوية وفق الجداول المعلن عنها طوال العام 2018، ويصبح إلزامياً في الأشهر الستة الأولى من العام 2019.

كذلك فإنّ تبديل رخص السير والسوق يتمّ عند تنفيذ أيّ معاملة يتمّ من خلالها استصدار رخص جديدة، على أن تقوم "هيئة إدارة السير" بوضع جداول عندما يصير استبدالها إلزامياً، ويعلن عنها في حينه.

مع التأكيد على أنّ النموذج القديم من رخص السير والسوق واللوحات تبقى سارية المفعول حتّى تصبح إلزامية بمواعيد تحدّد في حينه من قبل الإدارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات.