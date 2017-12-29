سرق إحدى السلع من الأشرفية ثم قام باستبدالها من المحل نفسه!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "بعد ورود خبر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص دخل محلا تجاريا في محلة الاشرفية، وسرق منه إحدى السلع وادعى انه اشتراها، ثم قام باستبدالها بثمنها بذريعة أنه يريد أخرى.

بنتيجة المتابعة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من معرفة هوية المشتبه به وتوقيفه، ويدعى: ع. م. (مواليد عام 1988، لبناني). وبالتحقيق معه من قبل فصيلة الاشرفية في وحدة شرطة بيروت، اعترف بما نسب إليه.

وقد تبين انه من اصحاب السوابق بجرائم: خطف واغتصاب قاصر وتهديد وازعاج وسرقة بطريقة احتيالية. اودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته.