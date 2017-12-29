الصرف الصحي في حملايا.. الى التنفيذ

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بعد سنوات من الانتظار، وصل مشروع الصرف الصحي في بلدة حملايا المتنية، مسقط رأس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى التنفيذ.



وعلى اثر الموافقة النهائية، نشر رئيس واعضاء المجلس البلدي على الصفحة الرسمية للبلدية عبر الفايسبوك كتاب شكر الى النائب ابراهيم كنعان " الذي ثابر على متابعة كل مراحل المشروع على مدى سنة ونصف حتى وصوله للتنفيذ"، كما وجهت البلدية الشكر للبطريرك الراعي "الذي بمباركته وصلت الامور الى خواتيمها المرجوة".



اشارة الى ان المشروع كناية عن محطة للتكرير وشبكة بكلفة مليار و800 مليون ليرة.