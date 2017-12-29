حمدان: الكنيسة القبطية المصرية هي منارة هذا العالم العربي

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توجه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون مصطفى حمدان الى قداسة بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني برسالة، باسم المرابطون وباسمه الشخصي من قداسته ومن أهلنا الأقباط وعموم أهلنا المصريين بأسمى آيات التعزية بالشهداء، الذين سقطوا في كنيسة مارمينا في حلوان على أيدي عصابات الجهل والتخريب والإرهاب، راجيا من الله عزّ وجلّ أن يشفي الجرحى ويحفظ مصر الحبيبة من شرور هؤلاء المجرمين.

وأبدى حمدان تضامنه مع مصابهم الأليم مؤكدا البقاء على يقين تام أن الكنيسة القبطية المصرية هي منارة هذا العالم العربي، ورغم كل هذه الاستهدافات ستبقى هذه الكنيسة الصخرة التي ترتكز عليها الوحدة الوطنية المصرية، لا بل المثل والمثال للأخوة والتضامن على صعيد أمتنا العربية في مواجهة ظلامية هؤلاء الإرهابيين.