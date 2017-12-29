ورشة الانماء ستتتواصل والحقوق ليست منّة.. كنعان في لقاء مع مخاتير من المتن: سنستمر بالانجاز والاحلام حتى تحقيقها كاملة مع كل المؤمنين بالدولة

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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان ‏الحقوق ليست منة من احد وكل صاحب حق سيأخذ حقه في عهد الرئيس العماد ميشال عون، مؤكدا اننا "لا نفرّق بين منطقة ومنطقة او انتماء وآخر بل نعمل للجميع من دون تمييز".

كلام كنعان جاء خلال غداء اقيم في بلدة جورة البلوط المتنية بدعوة من الامين العام لرابطة مختاري المتن المحامي عصام بو جودة، بحضور رئيس رابطة مختاري المتن سعيد متري ومخاتير من البلدات والقرى المتنية ساحلا ووسطا وجرداً، ومأمور نفوس انطلياس ريشار ابي خليل، ومنسق هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار الوطني الحر هشام كنج واعضاء الهيئة.

كلمة كنعان

واكد كنعان ان "ورشة الانماء في المتن ستستمر على مستوى الطرقات والصرف الصحي، واليوم تبلغنا بالموافقة على محطة تكرير حملايا، فيما العمل بمحطة تكرير الخنشارة مستمر، بالاضافة الى استكمال الاعمال من اوتستراد المتن السريع مار شعيا العطشانة والعطشانة عين علق.

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وعلى الصعيد السياسي، قال كنعان "سنحافظ على المصالحات ونحصنها، لاسيما اننا ذقنا سابقا مرارة الاختلاف، وعرفنا معنى الوحدة، وان حصلت اختلافات احيانا فسنستمر بالسير قدما نحو الامام".

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وختم كنعان بالقول ً في العام 2018، سنستمر بالاحلام حتى تحقيقها كاملة مع كل المؤمنين بالدولة".

وكانت كلمة للمختار بو جودة قال فيها "اردناها جمعة نهاية السنة، نلتقي فيها في بلدتتا جورة البلوط، لنعايد بعضنا البعض، متأملين بأن يحمل العام الجديد معه، الى الطمأنينة وراحة البال، انجازات ومشاريع تسلك طريقها الى التتفيذ على مستوى الوطن وفي كل بلدة من بلداتنا الحبيبة" .

اضاف "اردناه ما بين العيدين، لقاء في حضور سعادة النائب ابراهيم كنعان، لنجدد الطلب منه ان يكون الى جانبنا كما عادته، ونحن على ثقة بحكم تجربتنا معه ومسيرة السنوات الماضية، انه دائما صوتنا في الادارة والوزارة وصولا الى اعلى الهرم. لذلك نتطلع واياه الى تأمين حقوق المخاتير، لاسيما ما بدأه على صعيد الصندوق التعاوني".

وتابع: " لا يسعني في هذا المجال، الا ان اوجه الشكر الى سعادة النائب، ومن وحي الكتاب المقدس اقول " لم نسألك مرة حقا لاهلنا الا ووجدناك صاغيا ومساعدا، ولم نطلب عونا منك لنصرة مظلوم في ادارات الدولة الا واقمت الدنيا ولم تقعدها ليعطى كل ذي حق حقه، ولم نقرع بابك التشريعي والانمائي، الا وفتحت من دون سؤال عن انتماء سياسي، لأنو الكل ولاد المتن، كما تردد دائما".

وختم بالقول :" في نهاية هذا العام، ائتمنت على الكثير على غير صعيد، فكنت كما العادة "قد الحمل وبزيادة"، فينعاد عليك استاذ، واعاده الله على احبابنا المخاتير الحاضرين والغائبين، واهلا وسهلا بكم جميعا في جورة البلوط، التي تستقبلكم دائما، ولسان حالها، نحن الضيوف وانتم اهل الدار".