أرسلان مهنئاً أبناء جبل الشيخ وحضر بالنصر: أثبتُم للعالمِ أجمَع كيفَ يمكن لشَعب أن يقرِّرَ مصيره بنفسه مهما غلَت التضحيات

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في رسالة صوتية مسجّلة، توجّه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان إلى أهالي جبل الشيخ و بلدة حضر السورية مهنئاً بالنصر الذي تحقّق على الإرهابمؤخراً، وقال:

"إخواني مشايخْ وشاباتْ وشبابْ وعموم أهالي وأبناءْ حضر وجبل الشيخ الكرام...أتقدَّمُ منكُمْ بالتهنئَة الكبيرَة على صمُودِكُم ومقاوَمَتِكُم وصَبرِكُم وعُنفُوانِكم وبُطولاتِكمالأسطوريّة التي شرّفتْ الأمّة بأسرِها ...

بكم نكبُرُ ونعتَزُّ ونفتَخِرُْ... كُنتُم القُدوَة في الاستبسالِ بالدفاعِ عن وطنِكُم وهُويَتِكُم العربيّة السوريّة مُفتخِرينَ بانتمائِكُم العربيّ النَّظيفِ والشَّفافْ".

وأضاف: "سَطّرتُمْ بدمائِكم الذكيّة ودماءِ شُهدائِكمْ... شهدائنا، أجملَ صوَرِ العزَّةِ والشرفِ والكرامَةِ والعنفوانْ... في ساحاتِ الوغى ...بنضالِكُم وصمُودِكُم هزمتُمْ وأجْهَضْتُمْ المُخططاتِالشّيطانيَّة التي تُحاكُ ضِدَّ أمَّتِنا ...

أثبَتُمْ للعالمِ أجْمَعْ كيفَ يُمكنُ لشَعبٍ أن يقرِّرَ مصيرُهُ بنفسِهِ مَهْما غلَتْ التضحياتْ ...

إني أنحَني أمامَ كلَّ قطرَةِ دم ٍ سقطَتْ من أبنائِكُم احتراماً وكبراً وعزّةً وشرفاً وشموخَ..".

وختم أرسلان بالقول: "إلى أهلي في حضر أقولْ... قُلتُم وفعلتُم... وعَدْتُم ووفَيْتُمْ...هكذا تكونُ الرجالُ الرجالْ... مدرسةٌ في الوفاءِ والتفاني والاخلاصْ... والى أخي سيادة الرئيسْ الرمزْ الجامعْالمقاوم لسوريا الدكتور بشار الأسد أسمَى آياتِ التهنئَةْ بالنَّصرِ العظيم الذي أنشلَ الأمّة وسيُنشلُ الأمّة مِنْ سَباتِها العميق بإذن الله العليُّ القديرْ...".