بالصور - الميلاد في جبيل

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احتفلت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر بعيد الميلاد في حضور النائبين وليد الخوري وسيمون ابي رميا، مستشار وزير الخارجية جان جبران، منسق قضاء جبيل طوني ابي يونس واعضاء الهيئة، اعضاء مجلس القضاء، هيئة العلاقات العامة ومنسقي الهيئات المحلية في قرى القضاء.

والقى ابي يونس كلمة هنّأ فيها المجتمعين وتمنى ان يكون العام ٢٠.١٨ عام خير وازدهار على لبنان واللبنانيين في ظل عهد الرئيس العماد ميشال عون، وان يستمر التكاتف في صفوف التيار تحت مظلة رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل. وبعد تبادل التهانئ، تم قطع قالب حلوى العيد.