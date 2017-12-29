إليكم تفاصيل طقس نهاية السنة.. أمطار وثلوج

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة تنحسر مساء. أما الأحد فيكون غائما جزئيا صباحا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة، وأمطار متفرقة تشتد تدريجيا خلال الليل مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وما فوق.

- الحالة العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط مع اقتراب منخفض جوي يشتد تأثيرة ليل الأحد - الإثنين.

- الطقس المتوقع يوم غد السبت غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة تنحسر مساء. أما الأحد فيكون غائما جزئيا صباحا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة، وأمطار متفرقة تشتد تدريجيا خلال الّليل مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وما فوق.

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 12 الى 21 درجة، على الجبال من 8 درجات الى 14 درجة، في الأرز من 6 الى 8 درجات، في الداخل من 7 درجات الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س

- الانقشاع: متوسط

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.

- حال البحر: معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 21°م.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,42 ساعة غروب الشمس: 16,37