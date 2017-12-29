بالفيديو - اعتداء دام في نيو روضة.. ضرب طليقته وهشم وجه شقيقها!

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نشرت صفحة "وينية الدولة" على حسابها في موقع "فايسبوك" مقطع فيديو قالت انه لاشكال دموي وسط الشارع وقع في منطقة نيو روضة.

ويظهر في الفيديو رجلاً وهو يضرب رجلاً آخر وسط شارع مكتظ بالسكان، فيما روت الصفحة في الفيديو أن الرجل الذي بدأ بالضرب توجه إلى منزل طليقته السورية في منطقة نيو روضة وضربها على خلفية الانفصال والطلاق منه، وعندما اقترب شقيقها للدفاع عنها هجم عليه وضربه بآلة حادة فهشم راس ووجهه، بحسب ما اشارت "وينية الدولة".

وظهر في الفيديو ايضاً شاب يعمل "ديليفري" تدخل لحل الخلاف، كما اقدمت احدى السيدات التي ركنت سيارتها وحاولت ابعاد الرجلين عن بعضهما. كما طرح الفيديو قضية السوريين في لبنان وحالهم، خصوصاً الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية ما قد يؤثر على حياتهم في حال تعرضوا إلى اي حادث.