بالفيديو - هكذا قتل الناطور السوري الشابة ابنة مزيارة!

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أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار قرارها الظنّي في جريمة قتل ريا الشدياق في مزيارة – زغرتا، وطلبت عقوبة الإعدام للمتّهم السوري الجنسية باسل الحمدة.





اعترف المتهم بأنه علم بحضور الشدياق إلى منزلها بمفردها، فدخل الفيلا وبحوزته سكين وأربطة بلاستيكية لتقييد الضحية.





أقدم على تكبيل يديها ورجليها، ووضع لاصقاً على فمها، ثم طلب منها المال الذي لم يكن متوافراً معها. وبعد ذلك، اعتدى عليها ثم قتلها، واضعاً كيساً من النيلون على رأسها ليحجب عنها الهواء، ثم عمد إلى ترتيب موقع الجريمة والتخلص من الأدوات المستعملة بعد إزالتها عن جسد الضحية، قبل أن يغادر ليتابع حياته المعتادة.





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