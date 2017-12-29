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عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 كانون الأول 2017

29
DECEMBER
2017
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الأخبار
محمود عباس
لديّ وظيفة

البناء
تفاهم «سواكن» يسلك طريقه: مناورات قطرية سودانية وواشنطن تُعيد العمل بسفارتها في أنقرة
موسكو تعدّل خططها: لافروف يعلن الحرب على النصرة وزاخاروفا تردّ على أردوغان
الأزمة الرئاسية تتفاقم... والحريري يدعو لعدم التصعيد... ومراسيم الترقيات بعد الأقدمية

الجمهورية
عون يصعّد والحريري يخرج عن صمته

المستقبل
الحريري عن "مرسوم الأقدمية": لعدم تضخيم المشكلة

اللواء
صِدَام الرئاسات يؤخِّر الترقيات.. والحريري لحلّ وفقاً للأصول
عون «يبقّ البحصة».. وعين التينة تنتقد.. وباسيل يُشعِل «حرباً الكترونية» بين التيار والحزب

L'Orient-Le Jour
Après l’intrusion de l’Irakien Khazaali, la tournée du Syrien Hajj Hamza suscite de vives réactions

The Daily Star
Hariri urges restraint in Aoun-Berri faceoff

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