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أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 كانون الأول 2017

29
DECEMBER
2017
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الجمهورية

ثقة

يؤكد قطب سياسي بارز أن الثقة المفقودة بين تيار سياسي وحزب بارز ما تزال قائمة ولم يُذلّلها التلاقي المرحلي الذي حصل بينهما في المرحلة الأخيرة.


مسؤولية

أعفت دولة إقليمية شخصية من مسؤوليتها في الملف اللبناني وأوكلت إليها مسؤولية إدارة ملف دولة عربية أخرى.


بلاغ

أبلغ رئيس تيار المرشحين الذين يطمحون للترشّح معه في القضاء الذي ينتمي إليه أنه سيكون بمفرده مرشحاً لكي لا تتشتّت الأصوات التفضيلية

 

البناء

كواليس
أفادت مصادر صحافية أوروبية أنّ حكومة الاحتلال رصدت مبلغ عشرة ملايين دولار فقط للحصول على تصويت أربع دول ضدّ القرار الذي يدين القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لـ»إسرائيل»، وأنها لم تنفق كامل المبلغ. والدول هي جزر صغيرة في المحيطات وعلى سبيل المثال قدّمت «إسرائيل» نظاماً مخصّصاً لمعالجة مياه المجاري ومياه الصرف الصحي بتكلفة يبلغ قدرها 71.9 ألف دولار فقط لدولة ناورو وهي واحدة من هذه الجزر، بينما لم ينفق العرب الأثرياء قرشاً واحداً لكسب صوت واحد إضافي لصالح القدس…!

خفايا
يعيش متعاقدون مع مراكز صحية تابعة لوزارة يتولاها حزب من بقايا «14 آذار»، حالة من التململ والاستياء من مماطلة الوزير المسؤول عن الوزارة المشار إليها في توقيع جداول مستحقاتهم المالية المترتبة عن خدمات قدّموها لتلك المراكز، وعدم إيفائه بالوعود المتكرّرة للمتعاقدين بأنّ حقوقهم ستصلهم بالكامل، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل بالرغم من مرور عام على عدم دفع المستحقات.


اللواء
غمز
عزف مسؤول كبير عن تمضية الأعياد خارج لبنان، لأسباب متعددة، منها العمل على البقاء قريباً من الجمهور.

لغز
تواجه الترشيحات المسيحية في إحدى دوائر بيروت أزمة، قد تنعكس على التحالفات في مناطق أخرى.

همس
تهتم أوساط دبلوماسية بتتبع تطوّر الخلاف بين رئاستين، وتأثيره على حزب بارز حليف لهما.

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