وزير المال يُصعّد بردّ مراسيم الترقيات الى وزارة الدفاع

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وقع ... لم يوقع ... عبارتان حكمتا يوم الأربعاء الطويل لوزير المال مع مرسوم الترقيات العسكرية، حتى انتهى النهار وانقضى الليل وانقشع صباح الخميس من دون ان تتضح صورة ما حصل بمرسوم الترقيات.



قبل ان تأتي خطوة وزير المال تصعيدية عبر رد مراسيم الترقيات الى وزارة الدفاع بعد ظهر الخميس، على بعد ثلاثة ايام من موعد استحقاقها في 1 كانون الثاني 2018.



خطوة علي حسن خليل جاءت بعد اربعاء ساده الضياع في وزارة المال. بين خبر اول عن توقيعه لمراسيم الترقيات. قبل خبر عاجل بعد ساعات قليلة ينفي التوقيع. بعده كان خبر عاجل ثالث يقول إن ضباط دورة 1994 المستفيدين من الاقدمية لم يستفيدوا من الترقية وانه طلب الى قيادة الجيش فصل اسمائهم عن الجداول.



قبل خبر رابع تم تناقله ان وزير المال اعاد المراسيم الى وزارة الدفاع وطلب فصل اسماء الضباط المستفيدين من الاقدمية من جداول الترقيات.



لينتهي يوم الاخبار المتناقضة والمتضاربة بخبر خامس يفيد ان وزير المال احتفظ بالمراسيم في مكتبه بانتظار حلول الخميس.



فما الذي حصل ؟



وفق معلومات otv فإن وزارة الدفاع كانت ارسلت الى وزارة المال مرسومين للترقيات. أول يتضمن اسماء الضباط مستحقي الترقية من رتبة ملازم اول حتى رتبة عقيد، ومرسوم ثانٍ يتضمن مستحقي الترقية الى رتبة عميد.



ما حصل وفق معلومات otv ان وزير المال، رفض توقيع المرسوم الثاني لمستحقي الترقية الى رتبة عميد، حتى فصل اسماء الضباط المستفيدين من مرسوم الأقدمية من دورة 1994.



ووقع المرسوم الاول للترقيات بين رتبتي ملازم اول وعقيد. وهو ما يفسر اعلان حسن خليل بداية توقيعه للمراسيم.



إلا ان تنبّه مستشاري وزير المال الى وجود اسماء عدد من الضباط في المرسوم الاول الموقع مستحقي الترقية من رتبة مقدم الى عقيد، من خريجي دورة 1994، خلق ضياعاً داخل وزارة المال يفسّر تضارب الأخبار لاحقاً، وفق ما تؤكد معلومات otv.



رد وزير المال المراسيم الى وزارة الدفاع إذاً، لاعادة النظر فيها وفصل اسماء ضباط دورة 1994 عنها، علماً انه بطلبه هذا، يلغي مرسوماً صادراً عن رئيس الجمهورية. وهنا مكمن الخطورة.



رد المرسومين، وفق معلومات otv، جاء بعد جولة اتصالات للمدير العام للامن العام الذي نقل اقتراحاً من وزير المال يقضي بالتوقيع على مراسيم الترقيات باستثناء الرتب من مقدم الى عقيد ومن عقيد الى عميد، مع تعهده بأن يتقاضى هؤلاء الضباط مستحقاتهم المالية فور حل الاشكال واصدار مرسوم الترقيات، بمفعول رجعي من 1 كانون الثاني 2018، بالاضافة الى احتساب رتبهم.



جواب قيادة الجيش، كما تؤكد معلومات otv، على هذا الاقتراح كان الرفض الكامل. حيث أصر العماد جوزف عون على موقفه: لا تأجيل ولا تأخير. وإما التوقيع على المرسومين معاً او ردهما معاً. مع رفض المساومة على معنويات الضباط وادخال المؤسسة العسكرية في زواريب السياسة، خصوصاً ان مرسوم الاقدميات سلك طريقه القانوني السليم بدءاً من موافقة المجلس العسكري.



رداً على ذلك، كان تذكير من وزير المال بالموقف الذي اتخذه ابان الخلاف على أحد التعيينات في قوى الامن الداخلي قبل اشهر قليلة.



مع الاشارة الى ان موقف قيادة الجيش لم يتبدل خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية. فقائد الجيش كان ابلغ وزير المال الأربعاء رفض مبدأ الاستنسابية، بتوقيع دون آخر، كما رفض تجزئة المراسيم لكل رتبة بذاتها، بما يمكن عندها وزير المال من توقيع الترقيات باستثناء الترقية من مقدم الى عقيد من عقيد الى عميد.



خطوة وزير المال هذه فاجأت رؤساء جمهورية سابقين، وفق معلومات otv، خصوصاً بعد تشكيكه بكل الترقيات السابقة لمجرد ان مراسيم الأقدميات صدرت من دون توقيع وزير المال. وقد نُقل عن الرئيسين السابقين العماد اميل لحود وميشال سليمان اشارتهما الى ان اي مطالبة بتوقيع وزير المال على مرسوم منح أقدمية لم تُسمع خلال عهدهما.



كل ما سبق يشير الى ان المسألة ابعد من مرسوم. فهل هي كما نقلت احدى الصحف اللبنانية قبل أيام، مرتبطة بتثبيت وزارة المال لوزير من الطائفة الشيعية خلال عهد الرئيس العماد ميشال عون؟ ام ان العنوان في مكان آخر ؟ او في كل هذه العناوين معاً ؟



لكن الأخطر هل يجوز الذهاب الى حد محاولة وضع المؤسسة العسكرية في وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة ورأس الدولة ؟ وأكثر هل يجوز اعتبار الجيش الوطني ممراً لمشاريع اومطالب او تسويات ؟