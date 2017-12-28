بالفيديو: احتجاجات وتصدعات .. ماذا يجري في الضاحية الجنوبية؟!

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الخوف من مصير مجهول يتجوّل في كل زاوية من زوايا بناية الموت بدا واضحاً في عيون الطفل قاسم الذي لا قدرة مادية لعائلته لاستئجار منزلٍ اخر.



صرخة قاسم اختصرت صرخة 23 عائلة اخلت المبنى خوفاً من الانهيار كما تؤكد تقارير الخبراء المعنيين من القضاء وخطورة انهيار المبنى تشمل ايضاً ما لا يقل عن 200 نسمة من سكان الحي.



على باب منزل عائلة منصور التي بقيت في المبنى علق انذار بلدي بضرورة الاخلاء.الاهالي الذين خرجوا عن صمتهم بعد قرابة السنتين من اخلائهم من المبنى يقولون ان هناك نوعا من المماطلة في القضاء، بعدما تقدموا بدعوى قضائية عام 2015، على مالكي الشركة المشيدة للمبنى.