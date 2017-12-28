حفل ميلادي من تنظيم لجنة الشباب والرياضة في هيئة قضاء عاليه في التيار

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نظمت لجنة الشباب و الرياضة في هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر، حفلاً ميلادياً بمناسبة الاعياد المجيدة، متمنية سنة جديدة مليئة بالحب و التسامح و الازدهار لللبنانيين عموما و ابناء قضاء عاليه خصوصا.



وشارك في الاحتفال مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه النقيب ايلي حنا وأعضاء هيئة القضاء وشباب من قرى قضاء عاليه.



وفي نهاية الحفل قدم رئيس لجنة الشباب و الرياضة في هيئة قضاء عاليه المحامي أمين عبد الكريم المأكولات باسم اللجنة الى جمعية خيرية تعنى بالمسنين لإعطاء عيد الميلاد معناه الحقيقي.