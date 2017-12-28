احتفال ميلادي ضخم لأكثر من 1000 طفل في منطقة جزين وأبو زيد يرى تباشير سلام وأمن واستقرار مع انتخاب عون

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في اطار الاحتفالات بعيد الميلاد نظّمت مؤسسة الارض البيضاء احتفالاً ضخماً لأكثر من الف طفل من منطقة جزين في دار العناية في الصالحية بمشاركة مركزي الشؤون الاجتماعية في جزين ولبعا وبحضور مؤسس " الارض البيضاء " النائب أمل أبو زيد ونجليه حكمت أبو زيد والرئيس الحالي للمؤسسة ناجي أبو زيد.

وتخلّل الاحتفال عرض لمسرحية Kazadoo وحلقات استعراضية وتصوير للاطفال.وإختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا على جميع الاطفال الحاضرين وبكلمة للنائب أبو زيد توجّه فيها بتحية قلبية الى عموم اهالي جزين والى الاطفال الحاضرين متمنياً " أن تحلّ بركة طفل المغارة على العائلات المحتاجة والمرضى والمتألمين لكي يخفّف من أحزانهم وأوجاعهم ولكي يمسح من عيونهم الدموع ".

وتمنى أبو زيد في هذه الاعياد المجيدة " أن يزهّر السلام أكثر فأكثر في وطننا العزيز لبنان ولاسيما أن تباشير السلام والامن والاستقرار تعزّزت بشكل واضح وملموس مع انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون الذي يقود سفينة البلاد نحو شاطىء الامان والوفاق، والذي حصّن المؤسسات وحقّق الانجازات الكبرى من قانون الانتخاب الى الموازنة ، ومن التريّث في قبول استقالة ملتبسة الى استعادة أحد رموزنا الوطنية، ومن تحرير الجرود الى عدم الاستسلام امام قضية القدس ".

وعاهد أبو زيد اهالي قضاء جزين والجوار بحمل قضاياهم والدفاع عن أرضهم، مؤكداً العمل بكل الامكانات المتاحة لنهضة منطقة جزين وإنمائها وبقائها زهرة الاقضية وجسر تواصل بين كل المناطق والطوائف والمذاهب.