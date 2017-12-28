مخزومي في عيدَي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية: نتمنى للبنانيين سنة ملؤها السلام والنجاح يحقق فيها الشباب أحلامه بالتغيير

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تمنى رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي للبنانيين سنة ملؤها السلام والنجاح وأن يحققوا فيها، وخصوصاً الشباب، أحلامهم بالتغيير وطموحاتهم في العمل، آملاً أن يكون عاماً لمكافحة الفساد والتعامل بشفافية في مختلف الملفات الاقتصادية والحياتية، خصوصاً ملف النفط والغاز الذي نطمح جميعاً أن يكون مبعثاً للأمل باقتصاد معافى للأجيال المقبلة.





وأمل مخزومي أن يستعيد لبنان في هذه السنة عافيته تشريعاً واقتصاداً واستقراراً اجتماعياً وسياسياً وأمنياً، وأن يثبت أن وجهه الحضاري هو منارة للعالم أجمع.



