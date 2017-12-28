ما قصة الاتصالات الروسية التي تردكم؟!

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انشغل معظم اللبنانيين اليوم باتصالات وردتهم من أرقام معظمها تحمل مفتاح روسيا، وبدأ مستخدمو تطبيق واتساب يتناقلون رسائل تحذر من هذه الارقام، ومن انها ستقوم بنسخ محتوى الهاتف او تسرق رصيد الرقم الذي تتصل به في حال أجاب عليها.

تشير شركة Semicolon للبرمجة، عبر صفحتها الخاصة على فايسبوك إلى أنه بعد تقصّي مصدر هذه الاتصالات تبين أنه بعكس ما هو رائج فإن مصدر الإتصالات هو دولة اليابان. وتتم العملية على الشكل التالي:

يقوم عدد من الأشخاص أو الشركات (يُطلق عليهم إسم scammers) بجعل أجهزة الكومبيوتر تجري إتصالات بملايين الأرقام حول العالم (يومياً وبشكل أوتوماتيكي)، وغالباً ما تكون هذه الإتصالات عبارة عن رنة واحدة سريعة (missed call) من أرقام أفريقية وروسية وغيرها.

يُعرف هذا الهجوم، بحسب الشركة، بإسم "wangiri" وهي كلمة يابانية تعني "رنة واحدة ثم أقفِل الخط"، وقد ظهر الهجوم للمرة الأولى عام 2000. أمّا الهدف الأساسي منه هو جعل مُتلقي الإتصال يعاود الإتصال بهذا الرقم المجهول، وبمجرد فتح الخط من قبل المُهاجم، يتم سحب الرصيد من المُتصل بمعدل دولار واحد للثانية الواحدة.