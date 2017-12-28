living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما قصة الاتصالات الروسية التي تردكم؟!

28
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انشغل معظم اللبنانيين اليوم باتصالات وردتهم من أرقام معظمها تحمل مفتاح روسيا، وبدأ مستخدمو تطبيق واتساب يتناقلون رسائل تحذر من هذه الارقام، ومن انها ستقوم بنسخ محتوى الهاتف او تسرق رصيد الرقم الذي تتصل به في حال أجاب عليها.
 
 
تشير شركة Semicolon للبرمجة، عبر صفحتها الخاصة على فايسبوك إلى أنه بعد تقصّي مصدر هذه الاتصالات تبين أنه بعكس ما هو رائج فإن مصدر الإتصالات هو دولة اليابان. وتتم العملية على الشكل التالي: 
 
يقوم عدد من الأشخاص أو الشركات (يُطلق عليهم إسم scammers) بجعل أجهزة الكومبيوتر تجري إتصالات بملايين الأرقام حول العالم (يومياً وبشكل أوتوماتيكي)، وغالباً ما تكون هذه الإتصالات عبارة عن رنة واحدة سريعة (missed call) من أرقام أفريقية وروسية وغيرها.
 
 
يُعرف هذا الهجوم، بحسب الشركة، بإسم "wangiri" وهي كلمة يابانية تعني "رنة واحدة ثم أقفِل الخط"، وقد ظهر الهجوم للمرة الأولى عام 2000. أمّا الهدف الأساسي منه هو جعل مُتلقي الإتصال يعاود الإتصال بهذا الرقم المجهول، وبمجرد فتح الخط من قبل المُهاجم، يتم سحب الرصيد من المُتصل بمعدل دولار واحد للثانية الواحدة.
Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout