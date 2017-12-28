ما علاقة البحر الأحمر بأزمة الحريري؟ ولماذا يعتبر قبلة أنظار الدول وأطماعها؟ (د. علا بطرس)

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في نيسان عام 2016، بدأت النخب الفكرية تتساءل عن حقيقة الأهداف وراء تخلّي مصر لملكيتها لجزيرتي "تيران وصنافير" في البحر الأحمر يوم زار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القاهرة. يومها احتدم النقاش بين طرفي نقيض بين قائل بالسيادة المصرية على الجزيرتين وبين قائل بملكية سعودية كانت قد طالب بها السعوديون مراراً، إلا أن الحقيقة الإستراتيجية بدأت تتكشّف تباعاً.

بدأت التغييرات البنيوية التي شهدتها المملكة العربية السعودية يوم أعلن وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رؤيته للعام 2030 وهي كناية عن رؤية استراتيجية لتطوير المملكة. وفي 24 تشرين الأول من العام 2017 أعلن وليّ العهد عن حلمه بإقامة منطقة المستقبل الجديدة المعروفة ب"نيوم" NEOM على البحر الأحمر التي تسيطر على 10% من مرور حركة التجارة الدولية وترتبط مع مصر بجسر فوق جزيرتي وتيران وصنافير وتشكّل محطة سفر دولية بالوصول الى أي مكان خلال 8 ساعات فقط إلا أن العائق الأول وراء المشروع – الحلم هو في سيطرة الحوثيين على باب المندب. وقبل أيام من أزمة استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الرّياض صرّح وليّ العهد لصحيفة "الحياة" بتاريخ 27 تشرين الأول 2017 أن اليمن أخطر من لبنان ل "إنه يطل على باب المندب فإذا حدث شيء هناك، يعني ذلك توقف 10 في المئة من تجارة العالم، هذه هي الأزمة"، متابعاً بأنّ بلاده لن تقبل بنشوء حزب على غرار حزب الله اللبناني في اليمن.

وفي حين، استطاع اللبنانيون لبننة الحلّ وفصله عن أزمات الأزمة والتأكيد على سياسة "النأي بالنفس" وإنكار لأيّ دور لحزب الله في اليمن، إلا أن البحر الأحمر ذات الجزر المرجانية والأهمية الجيوسياسية يشهد حالة من التجاذب الإستراتيجي بين القوى الإقليمية الراغبة في السيطرة على المنافذ البحرية الحيوية. وشكّلت زيارة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الى السودان في 27 كانون الأول خطوة ملفتة في هذا السياق بالحصول على موطىء قدم في جزيرة "سواكن" التي كانت مركزاً للبحرية العثمانية والتابعة مباشرة للخليفة في اسطنبول حيث ستعمد الحكومة التركية الى ترميمها كي تكون قاعدة لانطلاق الأتراك نحو الديار السعودية في طريقهم لأداء الحجّ والعمرة كونها أقرب الموانىء السودانية الى ميناء جدّة على البحر الأحمر. وبذلك تصبح تركيا شريك ما وراء البحار مع السعودية لاستعادة أراض بدوافع ثقافية وسياحية ودينية كانت جزء من نفوذها العثماني، إضافة الى دور إيران من خلال الحوثيين، فضلاً عن رغبة إسرائيل ببوابة على البحر الأحمر من خلال شبه جزيرة سيناء.

إن وجود قوتين إقليميتين غير عربيتين في البحر الأحمر سيزيد الصّراع والتنافس وسيكون التحدي كبيراً للسنوات القادمة بعد رغبة الصين بتفعيل "طريق الحرير البحري". وفي الوقت الذي ما زالت تتمتع فيه مصر بالمفتاح الإستراتيجي الأهم لمخرج باب المندب عبر قناة السويس إلا أن تصريح الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بانتقال عناصر "داعش" من الرّقة السورية الى سيناء يثير المخاوف من صراعات جيوسياسية عبر أطراف ثالثة.