منخفض جوي يضرب لبنان ليلة رأس السنة.. إليكم التفاصيل!

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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن منخفضا جويا خفيفا سيضرب لبنان ما بين اليوم الاخير من سنة 2017 حتّى الثاني من كانون الثاني 2018.

وفي تفاصيل الايام المقبلة، ورد الآتي:

* الجمعة 29/ 12/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 19 درجة بقاعاً و25 درة ساحلاً.

* السبت 30/ 12/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 15 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً مع احتمال لهطول امطار متفرقة.

* الاحد 31/ 12/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 12 درجة بقاعاً و20 درجة ساحلاً وسط هطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1800 متر.

* الاثنين 1/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 10 درجات بقاعاً و19 درجة ساحلاً، وسط هطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر.

* الثلاثاء 2/ 1/ 2018: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و19 درجة ساحلاً وسط هطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر.

* الاربعاء 3/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة.