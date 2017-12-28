هكذا سيكون طقس الأيام الأخيرة من العام 2017

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس غدا غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات كما يتكون الضباب على الجبال.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الأرز من 3 الى 9 درجات، في الداخل 5 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75%.

-حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 21.

-الضغط الجوي 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:42 ساعة غروب الشمس: 16:37