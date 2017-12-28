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عناوين الصحف ليوم الخميس 28 كانون الأول 2017

28
DECEMBER
2017
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الأخبار: وزارة الثقافة تبيع الهواء!

هل تُعطِّل «معركة المرسوم» مجلس الوزراء؟

البحرين: «الجيش يقتل الشعب»... بأمر الملك

 

 


الأنوار: الحريري بذكرى استشهاد شطح: خلافاتنا تحل بالحوار

 

 

البناء: المصالحة التركية السعودية تتخطّى أزمة قطر وتنضج في السودان... أين «إسرائيل»؟
تل أبيب تعترف بتحوّل استراتيجي في جبهة الحدود السورية بعد معارك بيت جن
ربط نزاع رئاسي سياسي في ملف الضباط... والوساطات تحتاج التبريد الإعلامي

 

 


المستقبل: الحريري: الحوار سبيلنا مهما كانت الخلافات

 

 

 

النهار: أزمة الرئاستين تقتحم الترقيات العسكرية!

 

 


اللواء: بيروت تطوي الأحد عام الأزمات وقلبها على الطائف!
برّي يجنح إلى التهدئة.. وخليل يردّ مرسوم الترقيات.. وبعبدا على موقفها

 



الإتحاد: مرسوم الأقدمية للضباط: الحل عند نصرالله؟

 

 

 

الجمهورية: الأزمة تمتد الى الترقيات

 

 


l'orient le jour: Aïn el-Tiné campe sur ses positions mais adoucit le ton

 

 

the daily star: Hariri calls for dialogue in Aoun-Berri dispute

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