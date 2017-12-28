أسرار الصحف ليوم الخميس 28 كانون الأول 2017

A + A -

الأخبار: علم وخبر



حزب الله... إلى الانتخابات

يباشر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الأسبوع المقبل متابعة ملف الانتخابات النيابية الذي يتولى مسؤوليته. ومن المنتظر أن تكون أولى خطواته في هذا المجال عقد اجتماعات مع حركة أمل، تمهيداً لبتّ أسماء المرشحين إلى الانتخابات والتحالفات. وتجدر الإشارة إلى أن مصادر الحزب والحركة تؤكد أنهما لم يحسما بعد أي تفصيل من تفاصيل الانتخابات، باستثناء خوضهما الاستحقاق بلوائح مشتركة في جميع الدوائر. وتجزم المصادر بأن التحالفات الأخرى لن تُحسم قبل شباط المقبل.

السفارة المصرية ضد «الجماعة»

دخلت السفارة المصرية على خط الانتخابات النيابية، من خلال عقد لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية المنتمية إلى الطائفة السنية تنتمي إلى فريقي 8 و14 آذار. وتبدو السفارة مهتمة بمحاصرة الجماعة الإسلامية، لكونها الفرع اللبناني لتنظيم الإخوان المسلمين. ويسعى الجانب المصري إلى تشجيع القوى الكبرى على استبعاد الجماعة عن لوائحها، لضمان عدم دخولها المجلس النيابي.

الباراغواي والسفير اللبناني

أوضح مصدر في وزارة الخارجية لـ«الأخبار» أنّ عدم موافقة دولة الباراغواي على تعيين القائم بالأعمال الحالي حسن حجازي سفيراً للبنان لديها، يعود إلى سببين: السبب الأول هو أنّ نائب وزير خارجية الباراغواي، أبلغ حجازي بصورة غير رسمية «وجود أعرافٍ لا تسمح بقبول اعتماد القائم بالأعمال بالوكالة كسفير معتمد». أمّا السبب الثاني، بحسب مصدر قصر بسترس، فهو أنّ رئيس مجلس النواب السابق في الباراغواي، السيناتور سليم بو سركيس، قال لحجازي إنّ «رئيس جمهورية الباراغواي، المُحاط بمستشارين إسرائيليين، تعرّض للضغوط من قبل إسرائيل حتى لا يقبل باعتماد السفير اللبناني».

خلاف بين «العزم» و«المستقبل» في عكار

نشب خلاف بين منسّق تيار العزم في عكار هيثم عز الدين، وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل سامر حدارة. وقد نشر الأخير على صفحته على فايسبوك كلاماً تحدّث فيه عن معركة «الأخلاق» بين التيارين، في ظل محاولة الرئيس نجيب ميقاتي تكثيف عمل تياره في المنطقة. ويقول مقربون من ميقاتي إنه على الرغم من أن «العزم» غير موجود في عكار، إلا أن هناك مؤيدين له في كل قرى المحافظة وبلداتها. أما مصادر تيار المستقبل، فاعتبرت أن الخلاف «مش محرز» ولا يخرج عن الإطار الشخصي، مشيرة إلى أن «الإحصاءات التي تجريها جهات عدّة، من بينها خصوم لنا، تؤكّد تقدّمنا في عكار».

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مسؤول سابق إنّ إشاعة أجواء تفاؤلية ووردية لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية أمر غير صحّي أبداً، لأنّ التغييرات التي سيشهدها المجلس النيابي لن تكون كبيرة إلى درجة يمكن القول معها إنّ المشهد في البلد انقلب رأساً على عقب، ومن هنا أكد المسؤول السابق أنّ التغيير المطلوب هو في الذهنيات وليس في الأشخاص والوجوه...!



كواليس

تساءلت مصادر مصرية أمنية عن خلفيات التفاهم التركي السوداني على تسليم تركيا جزيرة سواكن السودانية على ساحل البحر الأحمر، وقالت إنّ العلاقات التركية المصرية سيئة والاقتراب التركي من مصر مصدر قلق أمني مصري، والسودان يفعل ذلك دون تنسيق، وفي ظلّ علاقات سودانية سعودية تتجسّد في اليمن بالمشاركة السودانية مع السعودية في الحرب، وعلاقات سودانية تتحسّن مع أميركا برعاية سعودية ترجمت برفع العقوبات عن السودان، فيما العلاقات التركية السعودية فاترة في ظلّ أزمة قطر، والعلاقات الأميركية فاترة تحت تأثير ملف الأكراد في سورية.

النهار: أسرار الآلهة

شعور نفسي

قال وزير سابق إن النأي بالنفس هو شعور نفسي ليس أكثر....



التذكير بالدستور

يكرّر الرئيس حسين الحسيني في بطاقات المعايدة التذكير بمقدمة اتفاق الطائف الذي صار دستوراً.



ستوب نفايات

يقول نائب معارض في مجالسه إنه اكتفى من موضوع النفايات بعدما اتهم فيه زوراً فيما كان المدافع الأول عن مصالح الناس.

أمير الكابتاغون

نشرت محطة تلفزيونية شريطاً لأمير الكبتاغون يحتفل بعيد ميلاده من داخل مخفر حبيش مع أصدقاء له..



اللواء: أسرار

غمز

طلب رئيس حزب يمارس سياسة النأي بالنفس عن الخلافات، من فريقه عدم الخوض في تفاصيل التحالفات الانتخابية.



لغز

بعد 29 عاماً، صدر عن مجلس الشورى قرار حول مراجعة موظف فئة ثالثة قدّمها عام 1988، بسبب نقله من وزارة العمل إلى وزارة الصحة، وهو محال حالياً إلى التقاعد منذ 3 سنوات؟!



همس

ربط دبلوماسي دولي مصير مؤتمر التسوية في سوريا، بتبريد الاشتباك الروسي - الأميركي؟

الجمهورية: أسرار

معايدة

إتصل مرجع كبير برئيس حزب مُعايداً وهو الإتصال الأول بينهما منذ عودته من الخارج حيث اتصل به رئيس الحزب مطمئنّاً عليه في باريس.



توقعات

تتوقّع مصادر سياسية أن ترتسم معالم التحالفات الإنتخابية في كانون الثاني المقبل ولن تكون شبيهة بما كان متوقعاً قبل أزمة إستقالة الحريري وما تبعها من تطوّرات.

ملفات

كشفت مصادر سياسية أن العام الجديد سيبدأ بخمسة ملفات خلافية يطغى الجانب المالي على غالبيتها.