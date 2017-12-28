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تخوف من دخول مسلحين الى الأراضي اللبنانية؟

28
DECEMBER
2017
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 مصادر جنوبية اشارت الى إنه، بعد سيطرته على نقاط عدة محيطة بمقام الشيخ عبد الله في مزرعة بيت جن السورية في ريف دمشق الغربي، يعمل الجيش السوري على الاجهاز على الجماعات الارهابية في المنطقة التي تشرف على بلدة شبعا اللبنانية ومنطقتي حاصبيا والعرقوب، متخوفة من ان يؤدي حسم الوضع الميداني في البلدات السورية المشرفة على شبعا، الى دخول مجموعات من النازحين من بينها مسلحين الى الاراضي اللبنانية في تلال شبعا المتصلة بالاراضي السورية.

علما  ان جماعات المعارضة السورية لا تزال تسيطر على نحو 5 قرى هي: بيت جن ومزرعتها، جباتة الخشب، مغر المير، تل مروان، وتل المير، إضافة الى أجزاء من بلدات حظروان وحضر، حيث ينتشر في الاخيرة اللواء التسعون السوري، الذي يخطط لان تكون البلدة منطلقا لاستعادة البلدات المحيطة، ما يُقفل الممر الذي تسعى من خلاله الجماعات الارهابية للتسلل الى لبنان.

الديار
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