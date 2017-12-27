بالفيديو - الرئيس عون التقى وفداً من الموقع الإلكتروني للتيار الوطني الحر

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تُوج نشاط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم الأربعاء بلقاء وفد من الموقع الإلكتروني للتيار الوطني الحر tayyar.org برئاسة مدير الموقع باتريك باسيل، وذلك في مناسبة مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس الموقع في تشرين الاول 2002.

اللقاء الذي استذكر فيه الحاضرون المراحل الصعبة التي مرَّ بها الموقع، ولا سيما قبل سنة 2005، وكيف انطلق بمبادرة قلة قليلة نجحت في تحويله من موقع كان يزوره ألف شخص في اليوم إلى مؤسسة إعلامية تستقطب مئة وخمسين ألفاً في اليوم، اختتم بتقديم تذكار خاص للرئيس عون الذي هنأ أعضاء الوفد على الجهود التي بذلوها لاطلاق الموقع واستمراره في خدمة الحقيقة ولبنان والتعبير بامانة عن حاجات اللبنانيين وتطلعاتهم.