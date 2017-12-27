living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هؤلاء هم الضباط الشهداء الذين وُضعت حقوقهم في الجارور

27
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 تتوالى المغالطات الميثاقية والدستورية والقانونية والإجرائية والواقعية ... من قبل عين التينة ... في قضية تتناول الجيش اللبناني، مستودع الوطنية وعنوان الشرف والتضحية والوفاء ... آخر المغالطات يمكن تعدادها سريعاً وبشكل مقتضب كالآتي:

أولاً، قيل في عين التينة أن العماد عون كان قد تقدم باقتراح قانون، لإعطاء ضباط الجيش أقدمياتهم المستحقة ...

فيما الحقيقة والوقائع تشير إلى أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح كان قد تقدم باقتراح قانون لتمديد المهل القانونية التي تتيح لهؤلاء المراجعة القضائية لتحصيل حقوقهم الضائعة ...

ثانياً، قيل في عين التينة أن الاقتراح سقط في الهيئة العامة ...

فيما الحقيقة والوقائع تؤكد أن الاقتراح أحيل من قبل رئيس المجلس إلى اللجان، بعد ورود ملاحظات عليه، لجهة إمكان أن يشمل آخرين، لا أن يحرم الضباط المعنيين من حقوقهم ...

ثالثاً، قيل في عين التينة أن الاقتراح لم يمر في اللجان ...

فيما الحقيقة والوقائع تؤكد أن ما حصل هو مجرد تطيير للنصاب ... لا تصويت على اقتراح الإنصاف ...

رابعاً، ما لم تقله عين التينة أن الاقتراح قدم سنة 2012 ... ولم يصل إلى الهيئة العامة إلا سنة 2014 ... قبل أن ينام في الجوارير خمسة أعوام ... حتى اليوم ...

والجارور نفسه، أضاف إليه وزير المال اليوم، حقوق ضباط الجيش اللبناني كلهم، في الترقية ... أي حق مئات الضباط في استحقاق عرقهم ودمهم وتضحياتهم ... كلها اتسع لها جارور وزارة المال المنتمية ...

علماً أن بين تلك التضحيات دماءَ عائدة للشهيد البطل داني حرب، ابن دورة العام 1994 ... ودماء أخرى عائدة للشهيد البطل نور الدين الجمل، ابن دورة العام 1994 أيضاً ... وأن بين الأسماء المطلوب شطبها عن المرسوم المعرقل اليوم، قادة الأفواج التي حررت الجرود وحمت الحدود ودحرت الوحوش ... واستعادت السيادة واستردت الكرامة ... كلها حشرت في جارور ضيق في الوزارة المنتمية ...

فهل يَسَع جارورٌ ... ما لم تَسَعهُ صُدورُ شعبٍ كامل في إحساسه بالفخر والنصر؟

رغم ذلك كلِه ... تصر بعبدا على أن لا مشكلة مع عين التينة ... ولا إشكال ولا إشكاليات ... وأن القضية محلولة ... وأن العلاقات سوية طبيعية سليمة ... وأن كل الأمور ستتم ... بحسب الأصول ... كيف؟ لننتظر ونر ...

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout