بالصور - هيئة قضاء زغرتا في التيار نظّمت حفلا ميلاديا للأطفال

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برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية د. بيار رفول نظمت هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر حفلا ميلاديا للأطفال، حضره حشد كبير من الأهالي مع أطفالهم. تخلل الحفل عروضا وألعابا ترفيهية. وقد وزع بابا نويل الهدايا على الأطفال.



وقد كان للوزير رفول كلمة خلال الحفل شدّد فيها على معاني العيد الحقيقية، معتبرا ان لا معنى للعيد ما لم تكن قلوبنا مفعمة بالمحبة ومهيئة لاستقبال الطفل يسوع، فالعيد عيد العطاء والشعور بالآخر كما تمنى للأطفال ولأهلهم أعيادا مجيدة واعدة بمستقبل أفضل للبنان الحبيب في ظل الجمهورية القوية التي طالما حلمنا بها لأبنائنا بوجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون.