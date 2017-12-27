living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان في احتفال هيئة قضاء المتن الميلادي: احلام اللبنانيين ستتحقق ولنمتّن التغيير الذي بدأه الجنرال الرئيس نعمل من اجله ونحصنه (بعدسة الزميل جورج فغالي)

27
DECEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 برعاية وحضور امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان، اقامت هيئة قضاء المتن الشمالي احتفالا ميلاديا في حضور اكثر من 3000 طفل من مختلف المناطق المتنية، ساحلاً ووسطاً وجرداً، على ملعب "مجمع ميشال المر الرياضي"، في حضور ادي معلوف، طانوس حبيقة ورندة عبود واعضاء هيئة المتن في التيار الوطني الحر.

وبعد كلمة لمنسق الهيئة هشام كنج، رحب فيها بااحضور شاكرا لكنعان رعايته، ولافتا الى انه كما ان المتن قلب لبنان، كذلك التيار في المتن هو قلب التيار الوطني الحر وسنكون على موعد مع الفوز في الانتخابات النيابية، كانت كلمة لكنعان قال فيها "بزمن الميلاد رسالتنا هي رسالة المسيح - الملك، الذي ولد بمزود بين الرعيان ليخلّص العالم وينتصر للفقير والضعيف والمظلوم بقوة الحق والفرح والايمان، فاستبدل الجشع والطمع بالعطاء من دون عقد، ومن دون حدود، حتى بذل الذات على الصليب، واستبدل الحقد والكراهية بقوة المصالحة والمحبة والغفران، والظلم بالعدالة والمساواة. هكذا نعيش الميلاد وهكذا نكون اقوياء بالحق لا بسلاح السلطة، واذا تسلمنا سلطة نطوعها لخدمة الحق من دون تمييز او استنسابية".

 

اضاف كنعان" بهذه السنة التي مرّت، عشنا زمن انجازات وطنية كبيرة، لا سلطوية ولا شعبوية، مع رئيس اقفل مجلس النواب ليمنع التمديد من دون قانون جديد للانتخاب. فأقرّ قانون بعد ما يقارب الستين عاماً على قانون الستين، ورفض التسوية على الحسابات المالية ورسم ممراً آمناً لموازنة بعد ١٢ سنة على غيابها، ويتحضّر اليوم لينتقل باقل من شهرين لموازنة جديدة تحمل بشائر اصلاحات كبيرة ينتظرها العالم بثقة وتصميم اكبر ".

 

وتابع كنعان" بهذه السنة، حصّن الرئيس القضاء ليصدر احكاماً مؤجلة من عقود، في ملفات وطنية كانت حتى اليوم تعتبر من المحرمات. فكانت الاحكام بقضية القضاة الاربعة والرئيس بشير الجميل والأسير وغيره".

 

واعتبر كنعان ان العهد رفض الاعتداء على اي مكون لبناني بمعزل عن التحالفات والتباينات، فحافظ على الكرامة الوطنية والدولة والمؤسسات والاستقرار والنقد والاقتصاد، وكان اخرها برفضه الاستقالة المزعومة من خارج لبنان وصموده مع شعبه لعودة رئيس حكومته حرّاً الى وطنه".

 


وقال كنعان" اليوم نتحضّر لانتخابات نيابية عامة ينتخب فيها ولاول مرة المنتشر في بلاد الاغتراب، ويستعيد المتحدر من اصل لبناني جنسيته من دون منّة من أحد بعد عقود من دفن حقوقه في زواريب السياسة السلطوية، ومن دون تمييز بين طائفة واخرى وفريق وآخر او تيار وآخر".

 

واكد كنعان انه في العام 2018 سنكمل الحلم، والاحلام ستتحقق لان ما من شي مستحيل بالنسبة الينا، الا محو الذاكرة والتنكّر للحقائق والقناعات ولأننا لم نستسلم يوما ولم نترك اليأس او الاحباط يدخل على نفوسنا، والا لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم" .

 

وختم كنعان بالقول" لنمتّن التغيير الذي بدأه الجنرال الرئيس، علينا ان نعمل من اجله وان نحصنه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout