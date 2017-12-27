أسرة tayyar.org في حضرة الوطن

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سيدي الرئيس،

في غمرة التحديات الوطنية والإقليمية، والأفق الذي يبدو حافلاً بالمعلوم والغامض، عزّ على أسرة موقع ال tayyar.org أن يخص بيّ الكلّ لقاءً معها في بيت الشعب.

كنا قد اعتدنا أن نزور الجنرال في الرابية، مخاطبين سمعاً ذاك المارد الحامل على منكبيه هموم وطن وشجون أمة. أما اليوم، وفي مقتبل السنة الرئاسية الثانية، وقاب قوسين من بلوغ القرن الواحد والعشرين سن رشده، عدناه ملكاً متوجّاً، بعد اكتفاء القدر من إيكاله حرفة صناعة الملوك.

كنا قد حضّرنا كلمة لتلاوتها في حضرة الرئيس، لكننا وسرعان ما وطأت أقدامنا بيت الشعب، اختاج الحبر على الورق، وكأنه ليس بجدير التلاوة!

طوباك أنطقتنا! الكلمات خرجت من صميمنا لتتلو نفسها: من باريس إلى الرابية كنا نرى عمداً وعماداً، غير أن لحظة ولوجنا بيتنا، بيته، بيت الشعب، تشابكت ال DEJA VU مع الذكريات الجديدة، لنتيقّن أن قصر الشعب ليس الحجر، بل سيّده الذي هو يصنع الموقع ويوجّه البوصلة.

وبالحديث عن الموقع والمواقع، تكلّم مدير موقع الtayyar.org باتريك باسيل باسم الأسرة لربّها، فكان استعراض تاريخي من لحظة انطلاق فكرة الموقع وثباته في الفضاء السيبيري في باريس، يوم ١٣ تشرين الأول ٢٠٠٢، الذكرى الرمز، إلى الزمن الحالي حيث عاد وعدنا إلى بيت الشعب، مروراً بشتّى المعارك والاستحقاقات منذ يوم العودة واللقاء في أيار ٢٠٠٥ إلى يوم ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦ المجيد، فكم هو الأمس سريع في عيني قاهر الأمس وصانع الغد.

بدماثته وحسه الفكاهي الذكي يكلّم أسرته؛ وكأن الصعاب المدحورة رشفة ماء، ثمنها غصة مؤقتة للفوز بإكسير وطن مُعانٍ، بدأ لتوّه يخطّ دربه على مسار البلسمة.

كالعائلة المتجمعة حول المائدة جلسنا، وأعيننا متوقدة تجاه الأب الملهم.

كالشهب مرّ الوقت. تجمّعنا للصورة، قدمنا درع الموقع لباعثه، صافحنا، غادرنا، وما برح الحنين هو هو.

أما بعد،

سيدي الرئيس،

ها قد عُدتَ وعدنا بمعيّتك؛ ونحن جازمون أنه بقيادتك، سيكون أفضل ما في ماضينا أسوأ ما في مستقبلنا، لأنك باق كما عهدناك مروّضاً للتاريخ وحاصداً للمستقبل.

دمت لنا وخَلِصنا لك، أسرة موقع tayyar.org.

كل الحبّ.