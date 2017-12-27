مجموعة تضامن المجتمع المدني: سمعة سمير عون لا يمسها سماسرة

A + A -

صدر عن مجموعة "تضامن المجتمع المدني" البيان الآتي: "تتمادى زمرة تسمي نفسها "تحالف متحدون" بإصدار البيانات المدلسة بالحرص على الضمان الإجتماعي وعلى القضاء المستقل، زاعمة انها من الحراك المدني، في حين أن منظمات المجتمع المدني باتت تعرف هذه الزمرة إسما إسما بارتباطاتهم المشبوهة وبسمسراتهم الآيلة لتحميل الضمان الإجتماعي قيمة الاموال التي إختسلها المدعو جورج بعينو من الشركات التي كان وكيلا عنها.

إن القاصي والداني في الدولة والقضاء وفي الرأي العام يعرف تمام المعرفة أنه لم تختلس أموال من الضمان الإجتماعي، لكن سماسرة "تحالف متحدون" يصرون على هذا الزعم لأن مشغليهم يبتغون تحميل الضمان الإجتماعي وزر الأموال المختلسة.

إن مجموعة "تضامن المجتمع المدني" التي تضم ناشطين على طريق المواطنة والصدقية وتأخذ على عاتقها فضح السماسرة الذين يدعون الحراك المدني، تربأ بالمجتمع المدني ان يلفظ هؤلاء المأجورين، وبدورنا سنفضح إرتباطاتهم وإرتكاباتهم ومشغليهم.

إن سمعة رئيس اللجنة الفنية سمير عون أطهر من أن يمسها سماسرة متحدون وحاقدون وأرفع من ان يشوهها زيف إدعاء مافيوي وسياسي. وسيبقى الضمان الإجتماعي عصيا على عصابة جماعة "متحدون" وأمثالهم".