أمن الدولة أوقفت سوريين في بر الياس وحي الفيكاني في زحلة لانتمائهما الى داعش

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اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه "بعد توافر معلومات عن تواجد شخص ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي في بلدة برالياس - زحلة، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف السوري (أيمن.ع) بالتنسيق مع القضاء المختص. وبالتحقيق معه، إعترف بإنتمائه لداعش وتعيينه "أميرا" وعضوا في المجلس العسكري. وكان يتولى قيادة مجموعة مؤلفة من عشرين مقاتلا، شاركوا في القتال ضد الجيش اللبناني بين العامين 2014 و 2016، وخطف بعض العناصر منه".



وكانت المديرية العامة قد أوقفت قبل أربعة أيام أيضا، السوري (ميزر.خ) في بلدة حي الفيكاني - زحلة، للاشتباه بإنتمائه إلى تنظيم داعش. وبالتحقيق، إعترف بدخوله خلسة إلى لبنان قبل شهر، وبأنه تابع دورة شرعية لدى التنظيم المذكور في ريف حلب الشرقي في سوريا.



وذكر البيان انه "بناء لإشارة مفوض الحكومة، أودع الموقوفان القضاء العسكري بواسطة فرع مخابرات البقاع".