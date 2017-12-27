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بأقل من 24 ساعة.. القبض على أحد منفذي عملية السطو المسلح على مصرف فرنسبنك - المنصورية

27
DECEMBER
2017
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
حوالي الساعة 10.00 من تاريخ 22/12/2017 وفي محلة المنصورية، نفذ شخصان ملثمان عملية سطو مسلح على مصرف فرنسبنك، وسلبا مبلغ من المال إضافة إلى عدد من محافظ بعض الموظفين بعد أن شهرا سلاح حربي بوجههم، وفروا إلى جهة مجهولة على متن جيب نوع "لاند كروزر" لون زيتي، بعد اطلاق عيار ناري خارج المصرف.
 
على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها، وبنتيجة المتابعة الفورية، وبعد مضي عدة ساعات على  تنفيذ جريمة السطو، تمكنت من كشف هوية المتورطين في العملية، وعددهم 3 أشخاص، اثنان منهما نفذا العملية فيما بقي الثالث في السيارة.
 
وقد تم ضبط السيارة المستخدمة في عملية السلب في محلة عين سعادة، والتي تبين أنها مسروقة من محلة فاريا فجر تاريخ 22/12/2017.
 
بتاريخ 23/12/2017 وفي محلة برج حمود، وبعد عملية مراقبة ورصد دقيقة، نفذت الشعبة المذكورة عملية نوعية تم بنتيجتها توقيف المدعو:
 
ج. د. (مواليد 1992، لبناني)
 وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدرات، وضبطت سيارة مستأجرة  نوع "كيا ريو" استخدمت من قبل أفراد العصابة في عملية سرقة الجيب واللوحة المستخدمتين في تنفيذ العملية.
 
بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عملية السطو المسلح على فرنسبنك بالاشتراك مع شخصين آخرين من الجنسية اللبنانية واللذين تواريا عن الأنظار مباشرة بعد تنفيذ العملية، وبقيت الأموال المسروقة بحوزتهما.
 
اودع الموقوف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي افراد العصابة.
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