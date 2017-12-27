اعترف معظمهم بما نُسب إليهم باستثناء.. جديد قضية تهريب 31 كلغ من الكوكايين إلى بيروت

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علمت "الأخبار" أنّ ضباط الجمارك أنهوا تحقيقاتهم مع الموقوفين الخمسة المشتبه فيهم في قضية تهريب 31 كيلوغراماً من الكوكايين من كراكاس إلى بيروت عبر باريس الذين اعترف معظمهم بما نُسب إليهم، باستثناء الضابط توفيق ع. الذي أصرّ على الإنكار، رغم ظهوره في كاميرات المراقبة يجرّ الحقيبة التي تحتوي كميات الكوكايين إلى جانب الموقوف علي أ. الذي انتحل صفة قنصل. كما ظهر الضابط وهو يجادل عناصر الجمارك الذين أصرّوا على تفتيش الحقيبة.

وعلمت "الأخبار" أنّ الموقوفين هم إلى الضابط و"القنصل" المفترض، العسكري وسام م. والسيدة الفنزويلية التي اعترفت بقبض مبلغ 7 آلاف دولار مقابل إيصال الحقيبة، إضافة إلى موقوف خامس، لم تُكشف هويته بعد، كان ينتظر خارج المطار لتسلّم الحقيبة التي كانت تضم الكوكايين الموضب داخل علب هدايا.

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