عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 كانون الأول 2017

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الأخبار: بري: عون ينسف الطائف

سقوط منطقة بيت جن: قرى جبل الشيخ في يد دمشق

الديار: خلاف دستوري بين الرئيسين عون وبري حول مرسوم دورة 1994

بري : اهكذا تعاون المؤسسات يا فخامة الرئيس وانت راعيها

الحريري تريث بنشر المرسوم وعون اعتبره قائماً والازمة كبيرة

الأنوار: خلاف علني بين عون وبري... وجنبلاط يأسف لانتكاسة الوفاق

البناء: «إسرائيل» تستنجد بالمصوّتين معها ضدّ القرار الأممي... والسنوار يُشهر الحلف مع إيران

سورية تنشر سيطرتها العسكرية شمالاً وجنوباً و«سوتشي» يتوسّع على حساب «جنيف»

ملف الضباط يُعيد التوتر الرئاسي... وبري لعون أنتَ القاضي الأول... وحزبُ الله متضامِن



اللواء: خلاف عون - برّي يتدحرج: المراسيم الرئاسية تحت ولاية الوثيقة أو الميثاق

بعبدا تستعد للردّ على تفنيدات عين التينة .. وحزب الله محرج بين «الحليفين»

النهار: مفاجأة 2018: اللبنانيون بغالبيتهم متفائلون!

الإتحاد: عون يتمسك بالمرسوم .. وبري يتقبل التعازي بالطائف

الجمهورية: الإشتباك الأعنف بين الرئاستين



l'orient le jour: La crise s’aggrave entre Aoun et Berry



the daily star: Aoun-Berri feud brings Lebanon closer to crisis