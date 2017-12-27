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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 كانون الأول 2017

27
DECEMBER
2017
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البناء: خفايا وكواليس

تعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية أنّ الحياة ستعود للعمل السياسي في الصيف المقبل لأنّ روسيا وأميركا منشغلتان بقضايا أخرى حتى ذلك التاريخ، فموسكو منشغلة بالانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة يريدها الرئيس فلاديمير بوتين استفتاء على دور روسيا في السياسات الخارجية وانتصاراتها، وواشنطن منشغلة بانتظار القدرة «الإسرائيلية» والسعودية على الصمود بوجه الانتفاضة الفلسطينية وحرب اليمن، ومع الصيف سيبدأ الحوار الروسي الأميركي الذي سيبنى على حقائق جديدة تنتجها الشهور المقبلة…

خفايا

أكدت أوساط سياسية أنّ الخلافات بين تيّار «المستقبل» وحزب «القوات» ما زالت على حالها، حيث لم تسجّل الاتصالات الجارية بين الفريقين، والتي يتولاها وزراؤهما، أيّ خرق يُذكر بدليل عدم الاتفاق على أيّ لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، والاتصال الهاتفي الذي أجراه الحريري بمقرّ معراب لتسجيل معايدة ليس أكثر. وهو أعطى إشارة إضافية إلى أنّ التباين بين الجانبين ما زال على حاله ولو كان غير ذلك لاتصل الحريري بجعجع على هاتفه الخاص.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
يكاد رئيس حزب مسيحي عريق يفقد فرصة في إعادة انتخابه عن قضاء ينتمي إليه ويمثله حالياً في المجلس النيابي.


غمز
توقع نائب محسوب على كتلة يمينية ان يؤدي التجاذب بين مرجعين إلى تعويم «تفاهم كان مهدداً بالسقوط»!


همس
تنتظر الأوساط الدبلوماسية مفاجأة جديدة تتعلق بتعداد النازحين السوريين، تتخطى مفاجأة التعداد الفلسطيني.

 

 

 


النهار: أسرار الآلهة

تنسيق إنتخابي
تعقد اجتماعات بعيداً من الأضواء بين أحزاب تسعى للاتفاق على لوائح مشتركة في الانتخابات المقبلة


لبنان محرج

يواجه لبنان الرسمي احراجاً بعد تهديد أميركا الدول التي صوّتت ضد قرار الرئيس ترامب بشأن القدس، بحرمانها المساعدات على أنواعها...


أين الصندوق؟
يواجه لبنان الرسمي احراجاً بعد تهديد أميركا الدول التي صوّتت ضد قرار الرئيس ترامب بشأن القدس، بحرمانها المساعدات على أنواعها...

 

 


الجمهورية: أسرار

ثقل
تُجري دولة إقليمية إتصالات بشخصيات من طائفة معيّنة وذلك بهدف خلق ثقل سياسي لها في مواجهة دولة إقليمية أخرى لديها نفوذ كبير داخل هذه الطائفة.

رد
يقول قياديون في تيار بارز إنهم لن يردّوا على ما يثيره قائد حزب في الإعلام مع بعض كوادره ويضيف إن التيار لن يردّ على هذه الأقاويل.

مسألة
يؤكّد أكثر من قيادي في تيار سياسي أنّ مسألة الإستغناء عن وزير كان يُعتبر من الصقور في الإنتخابات المقبلة مسألة لم تُحسم بعد وهي في يد رئيس التيار وحده.

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