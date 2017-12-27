مخاوف من تسلّل إرهابيين إلى شبعا

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على صعيد أمني، وفيما يواصل الجيش السوري تضييق الخناق على تنظيمي «النصرة» و«داعش»، وما يُسمّى «الجيش الحر» في بيت جنّ السورية، تتزايد المخاوف من تسلل عناصر إرهابية الى مزارع شبعا المتصلة بالأراضي السورية بتسهيل من العدو «الإسرائيلي»، غير أن مصادر مطلعة في المنطقة طمأنت الى الوضع الأمني والى الإجراءات المشدّدة التي يتّخذها الجيش اللبناني على الحدود، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «الاتصالات التي تحصل مع المسلحين تؤشر الى نجاح الوساطة لإخراج المسلحين من الغوطة الغربية الى إدلب خلال 24 ساعة، مستبعدة أي تسرب للارهابيين الى الأراضي اللبنانية».